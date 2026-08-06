100 Мбит/с для города и туристов: «МегаФон» усилил LTE-сеть для жителей Миасса

Жители одного из крупнейших городов Южного Урала — Миасса — получили новый уровень комфорта в сети. В городе установили новое телеком-оборудование, которое усилит сеть «МегаФона». Теперь даже в часы пиковой нагрузки абоненты смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Телеком-объекты, обеспечивающие стабильную голосовую связь и уверенный 4G-сигнал, появились в микрорайоне Мелентьевка, рядом с парком Автозаводцев, в селе Сыростан, а также на Объездной дороге. Установленные базовые станции работают сразу в нескольких частотных диапазонах, благодаря этому удается охватить большую площадь покрытия и обеспечить максимальную емкость для пользователей.

Обновленную сеть уже могут оценить более 140 тыс. горожан и гостей города. В летнее время многие челябинцы и путешественники из соседних регионов посещают Ильменский заповедник, Миасский краеведческий музей и проезжают город по пути на озеро Тургояк.

Новое оборудование позволит абонентам получать все необходимые цифровые сервисы, делиться важной информацией с близкими и пользоваться качественной голосовой связью без задержек и потерь качества звука. Скорость передачи данных может достигать 100 Мбит/с.

«Миасс является одним из крупнейших городов Челябинской области. Для нас важно, чтобы пользователи в любой части города могли в любой момент связаться с родственниками или получить помощь дистанционно. Комплексный подход к обновлению сети позволил сделать более комфортным онлайн-серфинг сразу в нескольких локациях Миасса, и в дальнейшем эта работа будет продолжена», — сказал директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков.

В общей сложности с начала года специалисты оператора построили и модернизировали около 80 телеком-объектов на Южном Урале. В частности, к летнему сезону была улучшена связь для дачников в Челябинске, Магнитогорске и Каслинском районе.