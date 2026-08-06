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Киноканикулы онлайн: «Миранда» узнала топ-5 предпочтений маленьких зрителей

Аналитики ГК «Миранда-медиа», оператора цифровых услуг, подвели итоги кинопросмотра среди юных абонентов на летних каникулах и составили рейтинг самых популярных детских картин. Об этом CNews сообщили представители ГК «Миранда-медиа».

Два летних месяца маленькие зрители активно проводили время за просмотром премьерных мультфильмов. Чаще всего дети выбирали отечественные анимационные проекты и знакомые с детства истории. Лидером рейтинга стал полнометражное фэнтези «Лео и Тиг. Дорога на Байкал» о приключении двух неразлучных друзей. На втором месте — анимационный сериал «Три кота», который на протяжении нескольких лет остается одним из самых популярных мультфильмов у дошкольников. Замыкают пятерку классическая сказка в новом исполнении «Приключения желтого чемоданчика», «Лунтик и его друзья» и сериал «Папины дочки. Новые», который одинаково полюбился и детям, и их родителям.

Ирина Кузьмина, заместитель генерального директора – директор В2С «Миранды»: «Традиционно лето — это время, когда юные зрители могут больше времени уделять любимым мультфильмам. Мы видим, что абоненты все чаще выбирают именно отечественные кинокартины. Они близки нашим детям по духу и ценностям. «Миранда» стремится сделать качественный контент доступным для каждой семьи, поэтому мы предлагаем удобные условия для просмотра в любое время. Одновременно можно добавить до семи устройств, включая телевизоры, планшеты, приставки и смартфоны».

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