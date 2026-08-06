«МегаФон» открыл новые возможности связи для жителей Усть-Сарапулки

«МегаФон» запустил телеком-оборудование в Сарапульском районе Удмуртии. Жителям деревни Усть-Сарапулка стали доступны качественная мобильная связь и интернет. Теперь около 600 человек могут оперативно связаться с родными и друзьями, а также использовать цифровые сервисы для работы, учебы и досуга. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Деревня Усть-Сарапулка расположена в юго-восточной части Удмуртии, а расстояние до Сарапула составляет меньше 20 км. Инженеры оператора учли особенности местности и климата на этой территории при строительстве и запуске объекта связи. Новое телеком-оборудование обеспечивает покрытие всей деревни. Это значит, голосовые звонки и мобильный интернет будут доступны как в центре населенного пункта, так и на его окраинах.

Жители Усть-Сарапулки смогут общаться с помощью видеосвязи, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, узнавать новости в один клик, не выходя из дома. Школьникам стали доступны учебные интернет-платформы и другие сетевые инструменты для самообразования прямо в смартфонах.

«Мобильная связь кардинально меняет качество жизни и привычки людей: открываются новые возможности для удаленной работы и обучения, использования онлайн-медицины и оперативного получения госуслуг. Мы видим это на примере ранее запущенных объектов связи в небольших населенных пунктах, когда жители начинают пользоваться связью с первого дня запуска базовых станций», — сказал директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

Для удобства жителей района оператор также открыл дополнительный салон связи в центре Сарапула напротив торгового центра «XXL». Здесь можно заменить сим-карту, приобрести и настроить мобильное оборудование, активировать антивирус или дополнительно защитить экран смартфона. Сотрудники помогут подобрать актуальный тариф, подключить необходимые дополнительные услуги.

Ранее в Сарапульском районе оператор запустил базовые станции в селах Мазунино и Тарасово. Они обеспечили покрытие самих населенных пунктов и примыкающих к ним участков автодороги, соединяющей Сарапул и Камбарку.