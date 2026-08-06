«МегаФон» улучшил связь в «столице российской провинции»

«МегаФон» запустил новые телеком-объекты в Урюпинском районе. Жители двух населенных пунктов получили более устойчивый сигнал голосовой связи. Телеком-объекты работают сразу в нескольких частотных диапазонах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Обновленное оборудование улучшило покрытие в столице района — городе Урюпинске, где живет около 36 тыс. человек. Также работы прошли в хуторе Котовском, где проживает порядка 900 человек. В обоих населенных пунктах модернизация охватила не только жилые дома, но и ключевые социальные объекты — детские сады, школы, культурно‑досуговые центры. Базовые станции оператора работают сразу в нескольких частотных диапазонах: такое решение позволяет увеличить дальность распространения сигнала и обеспечить качественное голосовое соединение, даже когда сетью одновременно пользуется много абонентов.

Жители этих населенных пунктов предпочитают чаще звонить по средам и пятницам. В эти дни объем разговоров увеличивается почти на 22% по сравнению со среднедневными показателями. Меньше всего звонков приходится на субботу и воскресенье. Такая же ситуация характерна и в целом для Урюпинского района.

«Хороший сигнал в смартфоне — это не просто техническая характеристика, а возможность не терять связь с близкими, где бы они ни находились. Отмечу, что за счет расширения зоны покрытия наши абоненты также получили более широкий доступ к технологии VoLTE: она дает высокое качество голосовой связи — будто собеседник рядом, а не за сотни километров. С начала года жители района на 12% стали больше пользоваться звонками по этой технологии», — сказал директор «МегаФона» в Волгоградской области Антон Павленко.

Урюпинск давно называют «столицей российской провинции». Этот неофициальный статус прочно закрепился за городом и стал одной из его главных визитных карточек, известной далеко за пределами Волгоградской области.