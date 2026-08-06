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«МегаФон» усилил 4G-сеть в угледобывающем районе Хабаровского края

Жители двух крупных поселков Верхнебуреинского округа Хабаровского края теперь могут комфортно пользоваться цифровыми сервисами. В Новом Ургале и Чегдомыне инженеры «МегаФона» модернизировали базовые станции. Это позволило увеличить зону стабильного LTE-покрытия и расширить пропускную способность сети. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты заменили антенны и смонтировали дополнительное оборудование, которое позволило охватить телеком-сигналом большую территорию и сделать мобильную связь более устойчивой. В Чегдомыне и Новом Ургале проживает более 18 тысяч человек. Оба поселения являются важными экономическими точками региона: Чегдомын — угледобывающий центр, Новый Ургал — ключевая станция Байкало-Амурской магистрали.

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Главные мифы о миграции виртуальной инфраструктуры

В этих поселениях абоненты оператора активно пользуются мобильным интернетом. Здесь генерируется более 80% интернет-трафика в округе. Жители делают онлайн-покупки, заходят на цифровые государственные сервисы, пользуются банкингом, соцсетями и видеохостингами. Относительно прошлого года объем интернет-трафика на одного абонента в Чегдомыне и Новом Ургале вырос на 12%, а продолжительность телефонных разговоров на 40%.

«Модернизация телеком-инфраструктуры в удаленных поселениях улучшает качество жизни людей и поддерживает ритм работы ключевых предприятий. Благодаря доступности надежной мобильной связи наши абоненты могут вплетать удобные цифровые привычки в повседневную жизнь. Поэтому мы увеличиваем емкость сетей и расширяем зону покрытия. Новое оборудование обеспечивает для жителей Чегдомына и Нового Ургала комфортный доступ к самым требовательным онлайн-сервисам», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Илья Челышев.

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