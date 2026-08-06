CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС улучшила мобильную связь в поселке связистов

МТС обновила мобильную связь в Новосибирской области. Улучшения затронули 16 населенных пунктов Мошковского района, включая поселок Радуга, известный как поселок связистов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря строительству нового телеком-оборудования и модернизации существующих базовых станций максимально возможная скорость в локациях работ инженеров выросла на 10-20%. Увеличилась и емкость сети — ее способность одновременно обслуживать большое количество абонентов.

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера
Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера бизнес

Работы по улучшению качества связи провели в 13 населенных пунктах Мошковского района, а также в трех садовых товариществах, расположенных тут же. Одной из локаций, где инженеры прокачали сеть, стал поселок связистов Радуга. Он появился в 1960-х годах: его создали для работников радиоцентра № 9. Сам радиоцентр запустили в 1967 г. — он обеспечивал радиовещание на Сибирь и страны Юго-Восточной Азии. Официальное название «Радуга» поселок получил позже — в 1975 г. Сегодня здесь проживает около 550 человек.

«Для МТС принципиально важно, чтобы качественная связь была доступна в каждом уголке Новосибирской области — в том числе в небольших поселках и садовых товариществах. Развитие телеком‑инфраструктуры дает людям возможность пользоваться цифровыми сервисами, оставаться на связи с близкими, работать и учиться вне зависимости от места проживания. Особенно символично улучшать связь в поселке связистов — у него особая история и значение для отрасли. Такие проекты помогают формировать единое цифровое пространство региона и сокращать технологический разрыв между городом и селом», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ создал вирусы, которых нет в природе

Конференция CNews «Практика импортозамещения 2026» состоится 1 октября

Более 30 миллионов россиян отлучат от мессенджеров и соцсетей по требованию властей. Операторы связи в бешенстве

О дешевых iPhone 18 можно забыть. Apple провалила переговоры с крупным производителем памяти

Конференция CNews «Цифровые технологии в финансовом секторе» состоится 8 сентября 2026 года

Wildberries бросает вызов Telegram и WhatsApp. У нее будет собственный мессенджер

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще