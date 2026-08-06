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От маркетплейсов до умного дома: «МегаФон» запустил интернет для дачников Пермского края

«МегаФон» увеличил 4G-покрытие в садовых товариществах Пермского края, запустив новые базовые станции. Оператор обеспечил стабильный высокоскоростной интернет для сотен владельцев участков в Пермском и Добрянском округах, а также в микрорайоне Верхние Муллы города Перми. Новые телеком-объекты позволят жителям региона оставаться на связи и пользоваться цифровыми сервисами на скорости до 50 Мбит/с в период активного дачного сезона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое покрытие охватило территории СНТ №3, №4, №226, «Тополек», «Рябинушка» и «Березка» в микрорайоне Верхние Муллы в Перми. В Пермском округе, недалеко от села Бершеть, связь появилась в садах «Строитель-3», «Медовый Дол №1» и «Медовый Дол №2». Дополнительно телекоммуникационное оборудование было установлено в поселке Талица Добрянского округа, где на берегу реки Чусовой расположено несколько садовых некоммерческих товариществ.

Теперь владельцы участков могут пользоваться цифровыми сервисами прямо на садовом участке или в доме. Доступ к скоростному мобильному интернету позволит оперативно получать актуальные новости, заказывать товары на маркетплейсах, получать советы по выращиванию урожая, уходу за растениями, строительству или ремонту в режиме реального времени.

«Еще одним важным аспектом применения мобильной связи станет возможность использовать технологии умного дома. Дачники смогут в реальном времени отслеживать показания датчиков движения, температуры воздуха, протечки, управлять электроприборами. Это позволит оперативно реагировать на изменения, даже находясь не на территории участка», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Пермском крае Василий Чекмарев.

Помимо практических задач мобильный интернет открывает новые варианты для досуга и отдыха на природе. Теперь можно без задержек слушать любимые аудиокниги и подкасты во время работы в огороде, смотреть фильмы, сериалы и образовательные видеоролики в высоком качестве, например, организовать семейный кинопоказ на свежем воздухе.

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