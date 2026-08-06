Российская линейка корпоративного Wi‑Fi 7 выросла до трех моделей

Eltex запустил серийное производство двух новых точек доступа Wi‑Fi 7 – WEP‑500K и WEP‑50L. Новые модели рассчитаны на разные профили нагрузки: от сетей с высокой плотностью подключений и интенсивным трафиком до типовых офисных и коммерческих объектов. Обе точки доступа разработаны и производятся в России. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

WEP‑500K и WEP‑50L работают на базе стандарта IEEE 802.11be и поддерживают MLO, модуляцию 4096‑QAM и бесшовный роуминг 802.11r/k/v. Технология MLO позволяет совместимому клиентскому устройству использовать несколько радиолиний одновременно, благодаря чему могут повышаться скорость и стабильность соединения, а также сокращаться задержки. Модуляция 4096‑QAM увеличивает плотность передачи данных при достаточном качестве сигнала, а поддержка 802.11r/k/v ускоряет переключение клиентских устройств между точками доступа.

WEP‑500K работает в трех частотных диапазонах – 2,4, 5 и 6 ГГц. В диапазоне 2,4 ГГц используется конфигурация MU‑MIMO 2×2, в диапазонах 5 и 6 ГГц – MU‑MIMO 3×3. В диапазоне 6 ГГц модель поддерживает каналы шириной до 320 МГц и обеспечивает пиковую канальную скорость до 8647 Мбит/с. Одна точка доступа рассчитана на одновременное подключение до 1024 клиентских устройств.

Дополнительный частотный диапазон и широкие каналы увеличивают доступный радиоресурс, поэтому WEP‑500K ориентирована на объекты с большим количеством активных клиентов и интенсивным трафиком. Модель может применяться в офисах с открытой планировкой, бизнес-центрах, учебных аудиториях, гостиницах, торговых пространствах, конференц- и выставочных залах.

WEP‑50L предназначена для массового развертывания на объектах с повседневной нагрузкой. Модель работает в диапазонах 2,4 и 5 ГГц и оснащена двумя радиоинтерфейсами с MU‑MIMO 2×2. Канальная скорость достигает 688 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 2882 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.

На текущей версии программного обеспечения WEP‑50L поддерживает до 119 одновременных подключений. В следующих версиях ПО их суммарное количество планируется увеличить до 480. Модель ориентирована на офисы, переговорные комнаты, небольшие гостиницы, образовательные и государственные учреждения, магазины и другие объекты с типовой нагрузкой.

Для подключения обеих точек доступа к проводной инфраструктуре предусмотрены интерфейсы 2.5G и 1G. Питание по стандарту PoE+ позволяет использовать один Ethernet-кабель для передачи данных и электропитания.

WEP‑500K и WEP‑50L можно объединить в одной инфраструктуре с флагманской моделью WEP‑550K. Это позволяет выбирать оборудование с учетом нагрузки в каждой зоне: использовать WEP‑550K в крупных конференц-залах, WEP‑500K – в открытых офисных пространствах, а WEP‑50L – в кабинетах и переговорных.

Управление всеми моделями осуществляется через аппаратные контроллеры WLC или программный контроллер vWLC. Администратор может централизованно настраивать беспроводную сеть, применять единые политики, отслеживать состояние оборудования и обновлять устройства. Такой подход позволяет развивать инфраструктуру поэтапно, сохраняя единую систему управления.

«С запуском WEP‑500K и WEP‑50L у владельцев инфраструктуры появляется выбор: использовать производительную точку доступа в зонах с высокой нагрузкой или более доступную модель на типовых объектах – и в обоих случаях получить полноценный Wi‑Fi 7. Мы сознательно развиваем линейку поэтапно, чтобы для разных задач и бюджетов была готовая модель, а заказчику не приходилось строить сеть на компромиссах или объединять оборудование нескольких вендоров», – отметил Александр Смит, менеджер по продукту направления Wi‑Fi Eltex.