«Таттелеком»: Жители Казани, Чистополя и Кукмора потребляют наибольший объем мобильного трафика

В среднем абонент «Летай» потребляет порядка 4 ГБ трафика в неделю (по обезличенным данным оператора). При этом в Казани, Чистополе и Кукморе этот показатель в 1,5 раза выше. Такой уровень активности связан с привычными цифровыми сценариями: от пользования соцсетями до обмена файлами в мессенджерах. Об этом CNews сообщили представители «Таттелеком».

Еще один тренд – сезонный отток абонентов из городской среды, что приводит к повышенному трафику в пригороде и более отдаленных районах. В летний период растет и востребованность голосовой связи в туристических и прогулочных местах. Чтобы сохранить качество услуг в условиях текущей нагрузки, оператор провел модернизацию базовой станции для покрытия популярных локаций в Казани – Кремлевской набережной, Национальной библиотеки и детского парка «Елмай». Дополнительно усилили вышки сотовой связи вблизи жилых кварталов и строящихся ЖК города, а также укрепили сеть на время проведения «Гонки героев», фестиваля «Летние вечера в Елабуге», национальных праздников Уяв и Питрау.

Всего в июле 2026 г. «Летай» построил и модернизировал 18 площадок в 14 населенных пунктах, обеспечив стабильным сигналом и жителей малочисленных и отдаленных сел. Это улучшило качество соединения в поселениях Большие Яки и Каратмень Зеленодольского района, Сарабикулово Лениногорского района, а также Балыклы, Олуяз, Туембаш, Верхний Казаклар и Нижний Казаклар Кукморского района.