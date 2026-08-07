«МегаФон» расширил зоны 4G на туристических маршрутах Медвежьегорского округа Карелии

Инженеры «МегаФона» установили новое телеком-оборудование сразу в нескольких локациях Заонежья и окрестностей Повенецкого залива. Местные жители и путешественники получили уверенный 4G-сигнал для общения и обмена контентом на высоких скоростях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В поселке Шуньга и в селе Великая Губа специалисты оператора расширили охват местности высокоскоростным интернетом. Эти места — древнейшие поселения, популярные среди путешественников. Шуньга известна открытием минерала шунгита и своими развеселыми ярмарками, а Великая Губа служит отправной точкой к острову Кижи и ежегодно принимает участие в «Кижской регате» — гонках на традиционных лодках. С улучшенным 4G местным предпринимателям стало удобнее принимать безналичную оплату и продвигать бизнес в Сети, а гостям — моментально делиться фото из путешествия в соцсетях, планировать маршруты и держать связь с близкими.

Модернизации затронули также участки вдоль ключевых транспортных путей округа. Новое LTE-покрытие появилось в посёлке Ванзозеро, расположенном на железнодорожной ветке Медвежья Гора – Сегежа, а также вблизи старинной деревни Габсельги на трассе Медвежьегорск – Пудож. Сигнал 4G обеспечит здесь надёжную связь и навигацию для местных пассажиров и туристов, направляющихся в самые разные уголки республики.

В окружном центре, Медвежьегорске, оператор усилили связь у подножия горы Лысухи. Эта природная достопримечательность популярна у любителей активного отдыха и известна сохранившимися финскими оборонительными сооружениями. Инженеры задействовали диапазоны низких частот, которые позволяют сигналу хорошо расходится по холмистой и лесистой местности парка.

«Медвежьегорский округ обладает огромным историческим и туристическим потенциалом. Мы системно усиливаем сеть в местах, где историческое наследие и неповторимая природа встречаются с современными цифровыми потребностями. Путешественники, отправляющиеся в Заонежье, хотят беспрепятственно делиться впечатлениями в моменте и быть уверенными в безопасности маршрута — и мы эту возможность обеспечиваем», — сказал директор «МегаФона» в Республике Карелии Михаил Бармотин.