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МТС увеличила скорость LTE-интернета вблизи южноуральского мраморного карьера

МТС обновила мобильную сеть в селе Коелга, расположенном в Еткульском районе Челябинской области. В результате проведенных работ МТС увеличила скорость LTE-интернета более чем на 25% на территории предприятия по добыче белого мрамора и других производственных площадках, расположенных в Коелге, а также на подъездах к населенному пункту. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС запустили в Еткульском районе дополнительные диапазоны частот LTE-900 и LTE-2600. Высокоскоростной мобильный интернет позволит внедрять цифровые сервисы на месторождении мрамора и других производственных площадках Коелги. Благодаря этому предприятия получат возможность запускать на своей территории цифровые решения, в том числе на базе интернета вещей, и повысить безопасность производственных процессов.

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«Развитие современной телеком-инфраструктуры – важная составляющая цифровой трансформации промышленности Южного Урала. Для промышленных объектов быстрый и надежный LTE-интернет имеет стратегическое значение, поскольку создает основу для внедрения интеллектуальных сервисов управления и обеспечения безопасности. Они позволяют автоматизировать допуск сотрудников и транспорта на территорию, дистанционно контролировать соблюдение требований охраны труда, отслеживать состояние оборудования, прогнозировать возможные неисправности и сокращать простои производственных линий. Поэтому мы продолжаем развивать по всему региону и помогать нашим предприятиям повышать уровень безопасности и эффективность работы», – сказал директор МТС в Челябинской области Алексей Быков.

Улучшение LTE-интернета уже отметили жители села, а также туристы. Данное направление круглогодично привлекает путешественников со всей Челябинской области историей казачьего поселения, а также мраморным карьером, который можно увидеть со смотровой площадки. Быстрый мобильный интернет позволяет абонентам делиться фотографиями и видео во время поездки, а также пользоваться онлайн-картами и виртуальными гидами по Коелге.

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