МТС расширила гигабитную сеть для 7,5 тыс. курян в крупном ЖК Курска

МТС сообщает о расширении гигабитной сети в Курске. Доступ к фиксированному домашнему интернету на скорости в 10 раз выше стандартной получили около 3 тыс. курских семей в ЖК «Инстеп. Сити» Сеймского округа. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС построили гигабитную сеть еще в четырех многоквартирных домах ЖК «Инстеп. Сити». Всего в шести новостройках по улице Энгельса проживают около 7,5 тыс. курян. Они получили доступ к высокоскоростному домашнему интернету, а также возможность экономить до 40% годовых расходов на цифровых сервисах МТС: мобильном и фиксированном интернете, связи для всей семьи, телевидении и онлайн-кинотеатре КИОН.

Пропускная способность гигабитного канала позволяет всем членам семьи одновременно смотреть видео в высоком качестве, загружать «тяжелые» файлы и играть онлайн на высокой скорости. Также гигабитная сеть обеспечивает стабильную работу экосистемы «умный дом», устройства которой требуют устойчивого соединения.

«С начала года доступ к высокоскоростному интернету получили уже больше 10 тысяч курян, проживающих в новых жилых комплексах Сеймского округа. Помимо семей из новостроек в «Инстеп. Сити», гигабитные скорости смогли проверить жители многоэтажек в «Солянка Парке». Всего в 2025 году в результате модернизации фиксированной сети МТС возможность пользоваться домашним гигабитным интернетом появилась у полумиллиона курян», – сказал директор филиала МТС в Курской области Семен Розенберг.

Для подключения высокоскоростного интернета необходимо оборудование, способное обеспечить пропускную способность до 1 Гбит/с. Уточнить, подключен ли многоквартирный дом к проводной сети МТС, а также оставить заявку на подключение можно на официальном сайте компании.