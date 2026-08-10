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Сигнал 4G «МегаФона» охватил малые села Красноярского края

Ещё два малых села Красноярского края получили доступ к качественной мобильной связи и быстрому интернету «МегаФона». Действуя в партнёрстве с региональным министерством цифрового развития, инженеры оператора запустили телеком-оборудование в Заозёрке Абанского муниципального округа и Черёмушке Каратузского муниципального округа.

Новые базовые станции построены в рамках государственной программы «Развитие информационных технологий, связи, научной и научно-технической деятельности». Проект призван обеспечить современными цифровыми услугами жителей отдалённых и малочисленных населённых пунктов, в том числе таких, как Заозёрка и Черёмушка, где суммарно проживает около 700 человек.

«Раньше связь в поселениях обеспечивалась за счёт сигнала базовых станций в соседних деревнях. С установкой нового оборудования, работающего сразу в нескольких частотных диапазонах, связистам удалось обеспечить сёла не только стабильной голосовой связью, но и быстрым мобильным интернетом. Согласно замерам специалистов, максимальная скорость передачи данных в Черёмушке достигает 87 Мбит/с, а в Заозёрке — 32 Мбит/с», — сказал руководитель технического отдела «МегаФона» в Красноярском крае Данила Буданов.

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Запуск 4G позволит сельчанам получать государственные услуги дистанционно, пользоваться банковскими приложениями, оплачивать счета, совершать покупки онлайн, скачивать и смотреть фильмы без зависаний. Стабильная связь упростит работу местной социальной инфраструктуры. В населённых пунктах работают фельдшерско-акушерские пункты, сотрудники которого теперь могут оперативнее консультировать пациентов и быстрее находить необходимую информацию в электронных справочниках или системах.

«Сегодня доступ к качественной мобильной связи и интернету – это такая же важная инфраструктура, как дороги, электричество или водоснабжение. Строительство базовых станций выполнено в рамках краевой госпрограммы, которая реализуется в регионе с 2017 г. Мы продолжаем работу по расширению покрытия сети, чтобы современные цифровые возможности были доступны каждому жителю края независимо от места проживания. Отмечу, что развитие инфраструктуры связи является одним из ключевых направлений национального проекта «Экономика данных», – отметил министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.

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