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В Коряках обновили телеком-оборудование

Жители села Коряки на Камчатке теперь могут активнее пользоваться голосовой связью. Инженеры «МегаФона» модернизировали телеком-оборудование в населенном пункте и усилили сигнал на всей территории поселения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты обновили комплекс связи, что позволило расширить зону стабильного покрытия. Использование низкочастотных слоев позволило обеспечить качественную передачу голоса как на улице, так и внутри помещений. Новое оборудование настроено таким образом, что сигнал теперь хорошо ловит даже в домах с толстыми стенами, разговор не прерывается, если абонент заходит в помещение.

В Коряках проживает около 2,5 тыс. человек. Свое название село получило от народности, проживавшей вдоль берегов реки Авачи. Это одно из старейших поселений Камчатки.

«В Коряках жители активно пользуются связью в повседневной жизни. В июле продолжительность разговоров в селе выросла на 30%. Мы выполнили комплексное обновление телеком-оборудования, чтобы сделать общение для абонентов более комфортным», — сказала директор «МегаФона» в Камчатском крае Мария Евстифеева.

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