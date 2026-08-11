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«МегаФон» запустил 4G в селах Артинского района

Специалисты «МегаФона» усилили цифровой контур в Артинском районе Свердловской области. Новые базовые станции обеспечивают стабильную голосовую связь и передачу данных на скорости до 60 Мбит/с для жителей сел Курки и Бараба, а также деревни Малые Карзи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В небольших населенных пунктах Артинского района проживает более 1000 человек. Благодаря установленному оборудованию они получили стабильный доступ к государственным услугам онлайн, могут оперативно связываться с родственниками и друзьями, смотреть фильмы и стримы на популярных видеосервисах, решать повседневные задачи при помощи нейросетей.

В летний сезон в селах и деревнях Свердловской области прогнозируемо растет количество подключенных к сети устройств. Новое оборудование размещено таким образом, чтобы обеспечить широкое покрытие и быстрый интернет в смартфонах местных жителей даже в период максимальной нагрузки на сеть.

Скорость передачи данных до 60 Мбит/с позволяет получить необходимые цифровые сервисы без длительного ожидания загрузки и в хорошем качестве.

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«Для жителей сельской местности важно оставаться со стабильным мобильным интернетом для работы и отдыха. Мы будем продолжать улучшать сеть в небольших населенных пунктах, в том числе в Артинском районе, поскольку это не просто дает возможность приятно провести время, но и гарантирует безопасности в случае форс-мажоров — в любой момент и в любой месте абонент может связаться с экстренными службами. Комплексный подход к развитию сети позволяет обеспечить доступ к технологиям для наибольшего числа пользователей», — отметил Артем Цыпленков, технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области.

С начала 2026 г. оператор также улучшил 4G-сигнал в селе Завьяловское, поселке Рудничном, Краснотурьинске, Верхней Пышме и других локациях региона.

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