МТС запустила онлайн-игру об инклюзии и борьбе со стереотипами

ПАО «МТС» открывает доступ к онлайн-версии «ИгрAI и действуй вне стереотипов» – первой в России реалити-игры об инклюзивной культуре. Пройдя по ссылке, пользователи в интерактивном формате от лица одного из трех героев смогут исследовать жизненный и карьерный путь представителей разных инклюзивных групп. Игроки сначала познакомятся с героями как с личностями, а только потом – с их особенностями, в жизни часто бывает наоборот. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«ИгрAI и действуй вне стереотипов» в легкой форме обучает навыкам инклюзивного мышления и лидерства, помогает выстроить корректную коммуникацию и переосмыслить собственные шаблоны и стереотипы. По сюжету игроки вместе с героями из будущего путешествуют сквозь время, чтобы увидеть, как стереотипы влияют на жизнь, решения и технологии. У каждого героя своя история, включающая восемь заданий. У Вики, Егора и Майи своя инклюзивная особенность, но авторы игры намеренно выстроили сюжет так, чтобы сначала игрок узнавал их как личностей – с характером, историей, целями. Это меняет саму оптику: талант, компетенции и личные качества становятся главными особенностями, определяющими человека.

В МТС в игру в разных форматах – онлайн и настольном – сыграли более четырех тыс. сотрудников: они приняли свыше 150 тыс. решений в 248 кейсах и этических дилеммах об инклюзии. МТС провела опрос среди этих сотрудников, которые и рекомендовали игру для более широкой аудитории. По данным исследования компании, в котором участвовали 7,5 тыс. сотрудника компании, 97% из них понимают ценность инклюзивной культуры и готовы работать в одной команде с представителями инклюзивных групп. В компании работает Группа по социальной ответственности, разнообразию и инклюзивности. В ее задачи входит создание многообразных команд и безопасной психологической среды, а также внедрение образовательных инициатив. В МТС проводятся обучающие программы в сфере инклюзии для руководителей, рекрутеров и HR-специалистов, которые осваивают навыки корректной коммуникации, эффективного взаимодействия с представителями уязвимых групп, сопровождения процессов трудоустройства и адаптации.

«МТС запустила игровой проект для сближения людей с разными интересами и особенностями, ведь каждый человек смотрит на мир через призму исключительно собственного опыта. «ИгрAI и действуй вне стереотипов» позволяет изучить иной опыт и увидеть реальность под другим углом. В МТС работает около 60 тыс. сотрудников, и успех компании определяется не знаниями и навыками одного человека, а прежде всего результатами команды. В ДНК корпоративной культуры МТС – делиться накопленным опытом по созданию эффективных разнообразных команд и инклюзивными практиками», – сказал вице-президент по устойчивому развитию МТС Юрий Савельев.