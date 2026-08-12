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Вне зоны доступа: 40% россиян боятся остаться без связи во время путешествия

Один из главных страхов россиян во время путешествий — остаться без мобильной связи и интернета. Причем они боятся этого даже больше, чем столкнуться с онлайн-мошенниками. Это следует из результатов опроса* «Кибербезопасные путешествия». «Лаборатория Касперского» проводит его уже второй раз, чтобы выяснить, какие проблемы больше всего волнуют россиян во время поездок. Переживают, что останутся без связи в поездке 40% опрошенных, причем год назад этот показатель был ниже — 34%. В то время как столкнуться с мошенниками боятся четверть респондентов. Чувствовать себя спокойнее в путешествиях и иметь доступ к интернету помогают современные решения, такие как eSIM. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Что еще беспокоит россиян в поездках. Больше всего опрошенные по-прежнему переживают, что потеряют в путешествии важные вещи: например, документы (58%), деньги и банковские карты (50%), смартфон или другие гаджеты (43%). Среди других распространённых страхов — заболеть или получить травму во время поездки (49%), столкнуться с противозаконными действиями, оказаться в зоне теракта (47%) и опоздать на транспорт (41%).

Угрозы для туристов в офлайн‑ и онлайн‑среде. Российские путешественники также переживают, что во время поездки могут столкнуться с мошенничеством — как в реальной жизни (34%), так и в интернете (25%). Эксперты «Лаборатории Касперского» отмечают, что цифровые риски не стоит недооценивать: в результате действий злоумышленников человек может потерять деньги, скомпрометировать личные данные и лишиться доступа к важным аккаунтам, например — в банковском приложении.

«Сегодня мобильная связь и интернет в путешествии — это уже не просто вопрос комфорта. От доступа к сети зависят привычные и часто критически важные действия: возможность связаться с близкими, заказать такси, получить доступ к бронированиям или банковским сервисам. Поэтому неудивительно, что риск остаться без связи вызывает у путешественников всё больше беспокойства. При этом технологии заметно меняют сам подход к связи за рубежом. Если раньше путешественнику приходилось выбирать между роумингом, поиском местной SIM-карты или общедоступным Wi-Fi, то сегодня подключиться к мобильному интернету можно заранее с помощью eSIM и пользоваться им сразу после прибытия в страну. Такие решения делают путешествия более предсказуемыми и позволяют человеку экономить на стоимости связи, меньше думать о технических вопросах и больше — о самой поездке», — сказала Марина Титова, директор департамента по развитию потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского».

«Один из главных способов снизить риск столкнуться с мошенниками — использовать надежные сервисы для планирования путешествий. В них предусмотрены защитные механизмы, которые помогают распознать недобросовестные предложения, а также объявления от злоумышленников. Например, в Ozon Travel мы тщательно проверяем всех партнеров и объекты размещения, используем многоуровневый фрод-анализ с применением машинного обучения и ряда других технологий», — сказал директор по продукту Ozon Travel Сергей Лазарев.

Эксперты «Лаборатории Касперского» делятся несколькими советами, которые помогут путешествовать безопаснее: используйте для покупки билетов и бронирования только официальные ресурсы — и тщательно проверяйте сайты, прежде чем вводить на них какие‑либо данные, обращайте внимание на опечатки, лишние символы или отличающийся домен; критически относитесь к любым входящим письмам, прежде чем перейти по ссылке или открыть вложение, внимательно проверьте адрес отправителя; для получения доступа к интернету за рубежом используйте eSIM — это избавляет от необходимости приобретать физическую SIM-карту, для этого, например, можно воспользоваться Kaspersky eSIM Store; установите надежное защитное решение, эффективность которого подтверждается независимыми исследованиями.

* Исследование «Кибербезопасные путешествия» проводил внутренний исследовательский центр «Лаборатории Касперского» летом 2026 г. Всего опрошено 1 тыс. человек из крупных городов России, которые путешествовали по России или за рубеж за последние два года.

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