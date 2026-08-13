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«МегаФон» ускорил связь на Азовском побережье Кубани

«МегаФона расширил цифровой ландшафт Ейского района. Изменения уже оценили жители Ейска, а также близлежащих СНТ «Заря» и поселков Комсомолец, Береговой и Краснофлотский. Теперь средняя скорость загрузки данных в этих локациях достигает 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Техническая служба компании запустила новые и модернизировала существующие базовые станции на стыке Ейского лимана и Таганрогского залива. Для того чтобы избежать перегрузок, «МегаФон» провел рефарминг — перевел частоты, задействованные в сетях 3G, в современный стандарт LTE. Теперь телеком‑оборудование работает в высокочастотном диапазоне, он наиболее эффективен для повышения емкости сети.

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«Ейский район обладает большим туристическим потенциалом как популярный курорт на Азовском море с мелководными песчаными и ракушечными пляжами, целебными грязями, минеральными источниками. К августу поток отдыхающих здесь вырос в 3,5 раза, в сравнении с началом года. Мы со своей стороны продолжаем системно усиливать сеть на Кубани. Для нас важно, чтобы пользователи могли связаться с родственниками или получить помощь дистанционно», — сказал директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

По данным оператора, отдых в Ейском районе чаще всего выбирают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Волгограда и Тулы. Среди путешественников распределение по полу оказалось почти равным: женщины составили 53%, мужчины — 47%.

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