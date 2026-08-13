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«Телфин» на 15% увеличил конверсию звонков для агентства недвижимости «Простор»

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» подключил комплексные услуги облачной телефонии в агентстве недвижимости «Простор». В итоге заказчик повысил конверсию звонков в отделе продаж, улучшил качество диалогов с клиентами и эффективность работы HR-отдела. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Благодаря подключению коммуникационной платформы «Телфин.Офис» и пула виртуальных мобильных номеров агентство «Простор» обеспечило высокое качество связи и более плотное взаимодействие с клиентами. Тариф «Бизнес» виртуальной АТС уже включает более 100 функций для обработки обращений: голосовое приветствие и IVR, неограниченное количество сценариев распределения звонков, статистика, переадресация и другие алгоритмы маршрутизации вызовов — все самое необходимое для системной работы и контроля эффективности бизнеса.

Также у специалистов появилась возможность записывать и хранить более 500 тыс. минут входящих и исходящих звонков. Это позволило проводить анализ коммуникации, выявлять узкие места и причины отказа клиентов, контролировать количество и качество завершенных разговоров и наращивать эффективность воронок. В результате удалось увеличить конверсию и выйти на высокий процент встреч: до 32-35%. Поскольку телефония также была подключена для решения вопросов HR-отдела, эффективность звонков выросла и в этом департаменте: на 15%.

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«Ранее в агентстве уже функционировал контакт-центр, однако качество связи не всегда устраивало команду. Выбирая поставщика коммуникационных сервисов, мы сравнивали разные компании по соединению и спектру услуг. Остановив выбор на “Телфин”, мы получили внимательного партнера, с которым интеграция новых сервисов проходит максимально комфортно и своевременно. Благодаря комплексным услугам связи мы смогли повысить результативность переговоров с клиентами и сделать более точными маркетинговые стратегии», — отметил Сергей Саяпин, генеральный директор агентства недвижимости «Простор».

«Проект по внедрению коммуникационной платформы для агентства «Простор» стал показательным примером того, как современные услуги облачной телефонии способны изменить к лучшему бизнес компании, повысить его эффективность в сжатые сроки и без крупных дополнительных затрат. Колл-центр от “Телфин” решает задачи не только отдела продаж, но и специалистов HR-департамента. Таким образом одно решение подходит для разных бизнес-запросов», — сказал Иван Павлов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Телфин».

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