2000 барнаульских семей получили доступ к гигабитному интернету МТС

МТС обновила сеть фиксированной связи в домах Железнодорожного и Октябрьского районов Барнаула. Гигабитный интернет впервые стал доступен почти 2 тыс. семей, проживающих на улицах Г. Исакова, П. Сухова, Глушкова, Эмилии Алексеевой, Малахова, Советской Армии, 40 лет Октября. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря высокой пропускной способности, поддерживать стабильно высокую скорость интернета на любом домашнем устройстве у каждого члена семьи удается даже в период вечерних пиковых нагрузок. Теперь барнаульцы могут с комфортом пользоваться интернетом с любого количества гаджетов, смотреть видео онлайн в UltraHD-качестве, за секунды скачивать «тяжелый» контент и играть в онлайн-игры на любых серверах.

«Развитие нашей фиксированной сети в Барнауле продолжается. Мы поэтапно модернизируем инфраструктуру в разных районах города, увеличивая скорость домашнего интернета до 1 Гбит/с. Новые возможности особенно оценят геймеры, любители кино и большие семьи, одновременно использующие несколько устройств. В прошлом году работы проводились в Ленинском районе, а теперь сверхскоростной интернет стал доступен жителям еще нескольких домов в Железнодорожном и Октябрьском районах Барнаула», — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу в Барнауле можно на сайте компании.