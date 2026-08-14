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«МегаФон» ускорил мобильный интернет в музее-заповеднике «Горки Ленинские»

Инженеры «МегаФона» провели модернизацию телеком-инфраструктуры в Горках Ленинских и одноименном музее-заповеднике. Теперь жители и гости поселения могут смотреть фильмы и общаться в соцсетях на средней скорости 100 Мбит/с.

Обновлённое телеком-оборудование обеспечивает связью как жилую зону, так и музей-заповедник «Горки Ленинские». В рамках модернизации инженеры провели рефарминг — перераспределили частотный ресурс в пользу более современного стандарта связи (4G), что позволило увеличить ёмкость сети. Благодаря проведенным работам оборудование равномернее распределяет нагрузку между пользователями и поддерживает стабильную работу мобильного интернета в периоды повышенной активности абонентов.

Кроме того, пользователям доступна технология VoLTE, благодаря которой можно одновременно совершать звонок и пользоваться мобильным интернетом с помощью одного устройства.

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Музей-заповедник «Горки Ленинские» создан на территории бывшей дворянской усадьбы Горки — одной из старейших усадеб Московского региона. Здесь сохранились исторический архитектурно-парковый ансамбль и предметы обстановки XIX — начала XX века. После 1918 г. в усадьбе неоднократно жил Владимир Ленин, а с 1923 г. Горки стали его постоянным местом проживания.

Сегодня на территории заповедника работают музей-усадьба, Научно-культурный центр «Музей В. И. Ленина» и другие экспозиционные пространства. Исторический комплекс окружён большим парком, а сам музей-заповедник регулярно становится площадкой для выставок, фестивалей и других культурных мероприятий.

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