МТС запустила услугу информирования граждан о правилах поведения на природе

МТС сообщила о том, что сервис «МТС Геоэффект» был дополнен услугой, которая позволяет информировать граждан с помощью SMS-сообщений о правилах поведения на природных территориях: лесах, парках, пляжах, заповедниках. Абоненты будут получать уведомления о запрете разжигания костров или о штрафах за мусор при пересечении границ таких территорий.

Новая услуга гибко настраивается под конкретные условия местности и требования заказчика. Дата-инженеры МТС вручную задают границы локации, после чего система отслеживает пересечение этих границ абонентами. При входе на заданную зону пользователь получает информационное SMS-сообщение о правилах поведения на природных и рекреационных территориях, например, предупреждение о штрафах за разведение огня или оставление мусора.

Такой подход позволяет оперативно доносить до посетителей информацию о бережном отношении к природе в удобном формате. Услуга уже запущена в нескольких российских регионах и ориентирована на органы власти, такие как администрации городов, региональные министерства туризма и экологии.

«Мы видим запрос со стороны муниципалитетов и профильных ведомств на инструменты, которые помогают информировать людей о правилах поведения на природе в реальном времени. Решение компании позволяет отправлять посетителям парков, лесов и пляжей SMS-уведомления о необходимости бережного отношения к природе. Оно позволит повысить информированность граждан и снизить количество нарушений на природных территориях», – отметил руководитель центра продуктов «Геосервисы» МТС Алексей Роговцев.