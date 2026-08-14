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Солнечное затмение и парад планет вызвали резкий рост интереса россиян к астрономии

С начала августа среднесуточное число посетителей сайтов, посвященных астрономии, выросло на 18%, выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных пользователей. Это связано с редкими астрономическими событиями, которые в этом году пришлись на один и тот же день. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Так, 12 августа жители Земли могли наблюдать солнечное затмение и редкий парад шести планет, выстроившихся на небосводе. Вместе с этим в ночь на 13 августа достиг максимума метеорный поток Персеиды — один из самых ярких и зрелищных звездопадов года. В преддверии этих событий, среднесуточная аудитория сайтов, где можно больше узнать об астрономии, выросла на 26% по сравнению с июлем. Вместе с этим количество поисковых запросов о параде планет за сутки увеличилось почти в шесть раз, о потоке Персеиды — в 3,5 раза, о солнечном затмении — почти втрое, следует из открытой статистики обращений к поисковикам.

При этом глубже погружаться в тему астрономии россияне не стали: число посетителей сайтов обсерваторий и магазинов, где можно приобрести телескопы и другие приборы, осталось на прежнем уровне.

Наиболее активно астрономической тематикой интересовались россияне 35–44 лет — на них пришлось 41% аудитории тематических ресурсов. Ещё 22% составили пользователи 45–54 лет, за ними следует аудитория в возрасте от 25 до 34 лет (19%). Еще 10% пришлось на россиян старше 55 лет и 8% — на молодежь 14–24 лет.

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Мужчины (61%) изучали астрономические события активнее. При этом среди пользователей старше 55 лет соотношение изменилось: женщин (53%) космос интересовал чуть чаще, чем мужчин.

Активнее всего космическими явлениями увлекались жители Москвы, Краснодара и Санкт-Петербурга. В топ-5 регионов также вошли Воронеж и Калининград.

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