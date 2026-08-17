«МегаФон»: активность владимирцев на сайтах знакомств в 2026 году выросла в 2 раза

Жители Владимирской области стали значительно активнее использовать онлайн-сервисы для знакомств. По данным аналитиков «МегаФона», в 2026 г. потребление мобильного интернет-трафика на дейтинг-платформах в регионе выросло на 111% по сравнению с прошлым годом — то есть более чем в два раза.

Анализ обезличенных данных абонентов показан, что владимирцы планируют новые знакомства заранее, накануне выходных. Самым активным для знакомств в сети стал четверг, в этот день активность пользователей на дейтинг-ресурсах превышает средний показатель на 14%. Интересно, что в субботу трафик увеличивается на 10%, а в воскресенье – падает на 5%.

Лидерство по популярности среди жителей Владимирской области в 2026 г. удерживает портал Mamba — потребление интернет-трафика в этом сервисе составило порядка 60%. Вторую строчку рейтинга занимает Loveplanet (31%), а замыкает тройку лидеров сервис знакомств Teamo (7%). При этом открытием года для владимирцев можно назвать приложение Twinby, интерес местных жителей к этому сервису за год вырос более чем в 40 раз.

«Анализируя big data, мы видим, что цифровые сервисы всё чаще помогают людям строить личные отношения. Однако при онлайн-знакомствах важно помнить о базовой безопасности: соблюдать дистанцию и не торопиться передавать личные контакты новым собеседникам. Для комфортного дейтинга владимирцам доступен «дополнительный номер» от «МегаФона» — он позволяет разделять потоки общения, выделив для знакомств отдельный номер. Это помогает без покупки новой сим-карты избегать нежелательного внимания в случае неудачного общения», — сказал директор «МегаФона» во Владимирской области Роман Матвиенко.