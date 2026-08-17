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МТС увеличила скорость LTE-интернета в Магнитогорске

МТС обновила мобильную сеть в Правобережном и Орджоникидзевском районах Магнитогорска. Рост скорости мобильного интернета LTE до 30% отметили жители, а также предприятия, расположенные в «южной столице» Челябинской области.

Благодаря модернизации сети МТС и запуску дополнительного диапазона частот LTE-2100 скорость передачи данных выросла в правобережной части города – вблизи ТРК «Джаз Молл», Магнитогорского театра оперы и балета, Дворца спорта им. Ромазана и ледовой арены «Металлург». Улучшения также отметили жители многоэтажных домов в 115-м микрорайоне и Станице Магнитной, в коттеджном поселке «Соты» и СНТ «Мичуринец», расположенных вдоль Западного шоссе. На левом берегу Магнитогорска скорость LTE-интернета выросла в частном секторе по улице Магнитной, Береговой и шоссе Космонавтов.

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Усиление сети LTE также расширяет для магнитогорцев доступ к технологии голосовой связи VoLTE, которая позволяет одновременно разговаривать по смартфону с высоким качеством звука и продолжать интернет-сессию, загружая файлы. Кроме того, высокоскоростной мобильный интернет МТС позволит магнитогорским предприятиям запускать на своей территории цифровые решения, в том числе на базе видеонаблюдения и видеоаналитки, а также использовать умные датчики с применением AIoT.

«Быстрый мобильный интернет лежит в основе комфортной жизни на Южном Урале, а вместе с этим – эффективной работы наших региональных компаний. В последние годы Магнитогорск активно развивается: в городе строятся новые ЖК, появляются востребованные общественные пространства, растет число предприятий малого и среднего бизнеса. Поэтому город входит в число наших приоритетов – наши технические специалисты постоянно следят за нагрузкой на сеть и выделяют дополнительные ресурсы на расширение инфраструктуры связи», — сказал директор МТС в Челябинской области Алексей Быков.

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