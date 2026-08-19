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В Николаевку и Новую Сыду пришел ускоренный интернет «МегаФона»

Жители Николаевки и Новой Сыды получили доступ к цифровым сервисам на скорости до 120 Мбит/с. Специалисты оператора смонтировали в селах телеком-оборудование, за счет которого усилили сигнал 4G и ускорили передачу данных. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

При запуске новых базовых станций специалисты задействовали одновременно несколько частотных диапазонов. Такое технологическое сочетание позволило не только полностью покрыть сигналом территорию двух поселений, но и обеспечить жителям высокую скорость мобильного интернета.

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«Суммарно в селах проживает около 780 человек и нам важно, чтобы каждый абонент даже в небольших деревнях был обеспечен доступом к необходимыми онлайн-сервисами и возможностью быстро связаться с близкими. Благодаря проведенным техническим работам максимальная скорость передачи данных в Николаевке составляет до 115 Мбит/с, а в Новой Сыде — до 120 Мбит/с», — сказал руководитель технического отдела «МегаФон» в Красноярском крае Данила Буданов.

Новое качество сети закрывает большинство повседневных потребностей современного пользователя. Абонент сможет слушать музыку и смотреть фильмы онлайн, обращаться на государственные порталы, мгновенно обновлять ленты в социальных сетях или играть по сети. Сегодня сельчане все чаще внедряют современные технологии в свой быт. Стабильный интернет позволит местным жителям легко использовать системы умного дома: камеры наблюдения, датчики для отопительных систем, охранные комплексы и автоматику для ворот.

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