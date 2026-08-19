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В Ножай-Юртовском районе Чечни усилили мобильную связь

Специалисты «МегаФона» расширили цифровой контур на востоке республики. Новые базовые станции и модернизированные существующие позволили улучшить голосовую связь и увеличить скорость передачи данных до 60 Мбит/с для жителей сел Ножай-Юрт, Симсир, Энгеной, Булгат-Ирзу и Татай-Хутор. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Благодаря новому и усовершенствованному телеком-оборудованию абоненты даже в самых отдаленных частях малонаселенных пунктов получили стабильный доступ к государственным услугам, платформам для работы, учебы и развлечений онлайн.

В летний сезон в селах прогнозируемо выросло количество подключенных к сети устройств. Оборудование «МегаФона» размещено таким образом, чтобы обеспечить широкое покрытие и доступный интернет в гаджетах местных жителей даже в период максимальной нагрузки на сеть. Также абонентам доступна и технология VoWiFi, которая позволяет звонить и принимать звонки через сеть Wi-Fi.

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«Жителям сельской местности, как и городским абонентам, важно оставаться на связи, а также пользоваться мобильным интернетом в любое время суток. Мы продолжаем улучшать сеть в небольших населенных пунктах по всему региону. Только в этом году новое оборудование получили 10 районов, в том числе Введенский, Серноводский, горные села в Шаройском, Итум-Калинском районе», — сказал директор «МегаФона» в Чечне Мурад Евлоев.

Проживающие в Ножай-Юрте — административном центре одноименного района — ежемесячно расходуют более 150 ГБ интернет-данных. Такой объем позволяет загрузить в Сеть примерно 30 тыс. фотографий хорошего качества. Больше всего мобильного трафика у местных жителей как раз уходит на социальные сети и мессенджеры, а также на просмотр видеоконтента.

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