МТС запустила сеть в заповеднике «Черные земли» в Калмыкии

МТС вывела в эфир базовую станцию в районе поселка Меклета Республики Калмыкия. Помимо населенного пункта в зоне действия новой сети также находятся Меклетинский заповедник и часть заповедника «Черные земли».

В поселке Меклета проживает менее 100 человек. Ранее у местных жителей не было устойчивого доступа к сотовой связи и мобильному интернету, как и возможности оперативно связаться к экстренными службами. Теперь уровень безопасности в этих местах значительно вырос благодаря запуску сотовой связи МТС.

Связью также смогут пользоваться туристы, которые приезжают полюбоваться цветущей степью весной, солеными озерами в Меклетинском заповеднике, заняться наблюдением за птицами или увидеть сайгаков. Сайгаки – одни из самых редких и пугливых животных. Туристы могут ждать часами, чтобы увидеть одно из самых необычных животных планеты. Теперь туристы в Калмыкии смогут осуществить свою мечту увидеть сайгака и сразу же выложить свои эмоции в сеть.

«В поверьях кочевых народов Центральной Евразии увидеть сайгака – доброе предзнаменование. Думаю, что появление нашей сети МТС в месте обитания этих необычных животных, станет добрым предзнаменованием и для нашей компании, и для туризма и экономики Калмыкии. Мы продолжим развивать свою сеть даже в таких отдаленных и необычных местах, а развитая связь сделает регион более привлекательным для туристов и инвесторов», — сказала директор подразделения МТС в Республике Калмыкия Байрта Тюрбеева.

Запуск сотовой связи также открыл возможности для реализации проектов на базе IoT-решений и видеонаблюдения для сохранения экологии и биоразнообразия заповедников. Например, установку умных датчиков, которые могут следить за влажностью, температурой и другими показателями в заповедной степи, или видеонаблюдения, которое поможет предупреждать возгорания, нарушения в охранной зоне и делать уникальные снимки краснокнижных животных и птиц без вмешательства в их среду.