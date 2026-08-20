Россияне летом заинтересовались новым жильем

Летние месяцы не показали сезонного спада на рынке недвижимости. Ежемесячное число пользователей сайтов для подбора и покупки жилья выросло на 23% в сравнении с началом года. При этом россияне чаще прицениваются к двухкомнатным квартирам, а приобретают однокомнатные, говорится в совместном исследовании «МегаФона» и платформы операций с недвижимостью «Циан». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

По данным «Циана», максимальный интерес сейчас прикован к двухкомнатным квартирам. На них приходится 33% просмотров, далее следуют трешки и однушки с долями 28% и 19%. Сегмент студий составляет 9%, многокомнатных квартир — 12%. В то же время в реальных сделках лидируют однушки, а двушки занимают второе место.

Просмотры равномерно распределены между квартирами площадью 35–65 кв. м, с пиком в диапазоне 40–45 кв. м. Также много интереса вызывают просторные объекты от 130 кв. м, однако они чаще рассматриваются ради любопытства, а не для покупки. При фактических продажах доминирует компактное жилье: значительная часть договоров приходится на квартиры 30–45 кв. м.

«Структура сделок на рынке жилья смещена в сторону более компактных квартир относительно структуры просмотров объявлений на Циане. Сталкиваясь с реалиями рынка, покупатели часто жертвуют “квадратами”, а иногда и целыми комнатами, чтобы уложиться в имеющийся бюджет», — сказала ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская.

Самые просматриваемые квартиры расположены на третьем и четвертом этажах. Покупатели считают их оптимальными для жизни: первые и вторые этажи часто избегают из-за вопросов безопасности и уличного шума, а высокие — из-за рисков поломки лифта. Кроме того, третий и четвертый этажи имеются почти во всех домах и доступнее по стоимости расположенных выше. Также популярны квартиры от 23-го этажа. Причина — лучшие видовые характеристики и более современный жилфонд зданий.

Как показывает big data «МегаФона», наибольшее число пользователей порталов для подбора жилья традиционно приходится на крупные регионы. Среди них — Москва и Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург с Ленинградской областью, Ростовская и Самарская области. По динамике интереса год к году лидируют Ленинградская, Калининградская, Томская, Новосибирская и Кемеровская области. Вблизи Северной столицы интерес к подбору жилья вырос на 86%, в курортном Калининграде — на 27%, а в регионах Сибири — в диапазоне 17–25%.

«Как мы видим, южане конкурируют по активности с жителями столичных регионов, а в Северо-Западном федеральном округе наблюдается новый всплеск интереса к недвижимости. Тренд подтверждает наша статистика подключений фиксированного интернета, ведь его, как правило, проводят при переезде. Если в среднем по стране прирост год к году составляет 16%, то в регионах Юга и Кавказа динамика 114%, а на Северо-Западе — 42%», — сказал директор по развитию фиксированного бизнеса «МегаФона» Артем Филин.

Мужчины и женщины в равной мере изучают сайты с предложениями недвижимости. Среди возрастных групп наиболее заинтересованы в новом жилье люди 35–44 лет, которые составляют 36% от общего числа пользователей. Далее следуют абоненты 45–54 и 25–34 лет с долями 25% и 14% соответственно.