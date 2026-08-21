Интерес к паделу у москвичей вырос в четыре раза

Жители столицы все больше интересуются паделом. В июле 2026 г. объем мобильного трафика на сайты профильных клубов и ресурсы, посвященные этому виду спорта, оказался в четыре раза больше, чем в том же месяце 2025 г., выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. Это подтверждает и популярность падел-феста, проходящего сейчас в Москве: число гостей в первую неделю проведения фестиваля в «Лужниках» оказалось на 68% выше среднего показателя за июль. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Самый заметный всплеск интереса к паделу в этом году пришёлся на июнь. По сравнению с маем число пользователей на сайтах, посвященных этому виду спорта, увеличилось на 93%. В июле рост продолжился: за месяц объём переданных данных вырос еще на 6% относительно июня, а аудитория сайтов — на 10%.

Повышенную активность аналитики оператора зафиксировали и непосредственно в районе проведения падел-феста. За первую неделю августа число пользователей в «Лужниках» оказалось на 68% выше среднего показателя июля, а объём мобильного трафика превысил его более чем вдвое.

Основную аудиторию падела составляют москвичи от 35 до 44 лет — на них приходится почти половина пользователей сайтов, посвященных этой спортивной дисциплине. Еще 24% приходятся на жителей столицы 25–34 лет и 19% — на пользователей 45–54 лет.

Мужчины интересуются паделом заметно чаще женщин — 63% против 37%. Такое соотношение сохраняется практически во всех возрастных группах, однако исключением стали москвичи старше 65 лет — среди них женщины составляют 62% аудитории.

Падел уже закрепился как самостоятельная спортивная дисциплина. Федерация падела России появилась в 2017 г., а в 2020 г. Минспорт признал падел отдельным видом спорта. Сегодня в стране проходят официальные соревнования, турниры и фестивали.