«МегаФон» улучшил качество связи в Великолукском районе Псковской области

Несколько тысяч жителей Великолукского района Псковской области получили доступ к устойчивой голосовой связи и скоростному мобильному интернету «МегаФона». Оператор установил базовые станции, обеспечив сельчан возможностью использовать современные цифровые сервисы на скорости до 40 Мбит/с. Об этом CNews сообщил представитель оператора.

Новые объекты связи работают в нескольких диапазонах: высокочастотный отвечает за ёмкость сети и скорость мобильного интернета, а низкочастотный — за уверенное покрытие и стабильную передачу сигнала. Увеличение радиуса покрытия позволяет «накрыть» скоростным мобильным интернетом не только жилые дома в населенных пунктах, но и окрестности. Охват низкочастотного стандарта LTE составляет примерно 10 км, поэтому его чаще всего используют для развития сети в малых населенных пунктах.

Позитивные изменения также заметили владельцы «зелёных» сим‑карт в населённых пунктах — Поречье, Креплянка, Борки и Болягино. В периметр улучшений попали объекты социальной инфраструктуры, промышленные предприятия, а также образовательные, культурные, медицинские учреждения и магазины.

«Развитие цифровой инфраструктуры в Великолукском районе — это не просто техническое обновление, а принципиальное повышение качества жизни людей. Доступ к стабильной голосовой связи и высокоскоростному интернету в деревнях и сёлах устраняет цифровое неравенство. Это даёт сельским жителям те же возможности, что есть и у горожан: от оперативного обращения в экстренные службы и дистанционного обучения до комфортного пользования государственными услугами и общения с близкими», — отметил Александр Долгих, директор «МегаФона» в Псковской области.