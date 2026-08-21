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МТС добавила скорости LTE-интернета в Далматово

МТС обновила мобильную сеть в Далматово Курганской области. Рост скорости мобильного интернета LTE на четверть произошел в районе социальных объектов города, а также в его исторической части – вблизи популярных у туристов достопримечательностей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В результате запуска дополнительного «дальнобойного» диапазона частот LTE-900 скорость передачи данных в Далматово выросла на 25% в зонах жилой застройки, в центральной и западной частях города, где расположены медицинские и образовательные учреждения, а также объекты спортивной инфраструктуры. Усиление сети LTE также расширяет доступ к технологии голосовой связи VoLTE, которая позволяет одновременно разговаривать по смартфону с высоким качеством звука и продолжать интернет-сессию, загружая файлы.

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Рост скорости LTE-интернета отметят туристы вблизи ключевых исторических локаций: Успенского Далматовского мужского монастыря, основанного в XVII веке, Успенской площади и Николаевской церкви. Уверенное покрытие LTE стало доступно внутри туристско-информационного центра Далматовского района, краеведческого музея и других туристических объектов.

«Мы в МТС развиваем сеть по всему региону, отдавая приоритет потребностям самих зауральцев. Мы усиливаем инфраструктуру связи там, где появляется дополнительная нагрузка, растет число пользователей и интернет-трафик. Далматово – как раз такой пример. Мы видим, что город с богатейшей историей все чаще привлекает курганцев и гостей из других регионов страны. Поэтому мы усиливаем сеть, чтобы стабильного и быстрого интернета хватало и далматовцам, и туристам», – сказала директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.

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