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МТС подтвердила соответствие комплаенс-менеджмента международным стандартам

МТС сообщила об успешном прохождении ресертификационного аудита системы комплаенс-менеджмента на соответствие международному стандарту ISO 37301:2021. По итогам проверки более 20 подразделений МТС аудиторы высоко оценили комплаенс-функции и практики компании.

Область сертификации охватывает этику ведения бизнеса и противодействие коррупции, соблюдение антимонопольного законодательства, защиту персональных данных и инсайдерской информации, противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также охрану труда, соблюдение прав человека на рабочем месте, экологию и защиту интеллектуальной собственности.

По оценке аудиторов, МТС демонстрирует стабильный рост комплаенс-культуры: в 2025 году индекс, характеризующий этот показатель, достиг 89% – на 3 процентных пункта выше уровня 2024 года. Обучение по программам комплаенс прошли более 27 тыс. – 97% сотрудников головного офиса и филиалов. В 2025 году подразделение по деловой этике и комплаенс рассмотрело 196 инцидентов и на их основе разработало меры по улучшению внутренней среды и профилактике повторных нарушений.

МТС также распространяет требования системы комплаенс-менеджмента на дочерние общества, не входящие в периметр официальной сертификации. В результате формируется единое комплаенс-пространство по всей группе МТС, что было признано экспертами по сертификации хорошей практикой. Аудиторы также высоко оценили игровой формат обучения по вопросам многообразия, равенства и инклюзивности, который прошли более пяти тысяч сотрудников, а также высокий уровень автоматизации закупочных и комплаенс-процессов.

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«Результаты ресертификационного аудита подтверждают соответствие системы комплаенс-менеджмента МТС лучшим международным практикам и стандартам как работающего на практике инструмента управления рисками. МТС развивает комплаенс-культуру, повышает вовлеченность сотрудников и результативность программы на всех уровнях. Будем и дальше повышать скорость и качество комплаенс-сервиса для внутреннего клиента, усиливать риск-ориентированный подход и цифровизацию комплаенс-процессов, включая инструменты на основе ИИ», – отметил директор департамента деловой этики и комплаенс МТС Руслан Якимов.

Весной 2026 г. МТС также подтвердила соответствие системы антикоррупционного комплаенса стандарту ISO 37001:2021 «Системы менеджмента противодействия коррупции».

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