T2 подключил к бесплатному Wi-Fi 43 салона связи в Ростовской области

T2, российский оператор мобильной связи, начал предоставлять доступ к бесплатной сети Wi-Fi в салонах связи Ростова-на-Дону, Таганрога, Шахт, Новочеркасска, Каменска-Шахтинского, Миллерова и Морозовска. Услугой могут воспользоваться посетители 43 точек продаж: с ее помощью они останутся на связи в ситуациях, когда доступ к мобильному интернету ограничен в целях безопасности. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Т2 обеспечил свои торговые точки в Ростовской области стабильной сетью Wi-Fi, что позволит посетителям воспользоваться любыми интернет-сервисами вне белых списков даже в условиях внешних ограничений. Услуга доступна в 43 салонах связи оператора, расположенных в Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Каменске-Шахтинском, Миллерове и Морозовске.

Наибольшее количество точек, оборудованных бесплатным Wi-Fi, представлено в столице области – это 25 офисов продаж в трафиковых местах Ростова-на-Дону. Также клиенты Т2 могут воспользоваться услугой в семи салонах оператора в Таганроге, в четырех – в Шахтах, в трех – в Новочеркасске, а также в Каменске-Шахтинском, Миллерове и Морозовске.

В их числе монобренды по адресам: Ростов-на-Дону — ул. Большая Садовая, 43; ул. Зорге, 33; пр. Космонавтов, 19А/28Ж; Базарная площадь, 2; пр. Маршала Жукова, 35/8; Таганрог — ул. Чехова, 320; Шахты — пр. Победа Революции, 99; Новочеркасск — Платовский проспект, 71; Каменск-Шахтинский — ул. Ворошилова, 24.

Подключение к Wi-Fi осуществляется через авторизационную платформу – по номеру телефона или через портал «Госуслуги». Скорость передачи данных позволяет комфортно работать с почтой, мессенджерами и видеосервисами. Технически проект учитывает все требования кибербезопасности: трафик шифруется для защиты персональных данных пользователей. Воспользоваться Wi-Fi может любой посетитель, а не только клиент T2.

T2 реализует проект по обеспечению салонов связи бесплатными точками Wi-Fi с начала 2026 г. в регионах, где в целях безопасности вводятся ограничения на работу мобильного интернета.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2: «Для цифрового комфорта жителей Ростовской области для нас важно сохранить доступ к сети не только под наиболее распространенные пользовательские сценарии. Белые списки позволяют обеспечить работу востребованных сервисов, однако заранее предусмотреть полный перечень ресурсов, которые могут понадобиться людям, невозможно. Поэтому мы создаем дополнительную возможность для подключения к сети – бесплатный Wi-Fi в салонах T2. С помощью этой опции ростовчане могут сохранить привычный уровень связи, который не зависит от внешних обстоятельств».