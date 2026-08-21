Во Владимире объем трафика на стриминг-платформах вырос на 36%

Владимирцы стали больше времени проводить на стриминговых видеосервисах. Трафик на популярные платформы, где можно познакомиться с фильмами, сериалами и мультипликационными картинами, увеличился на 36% в сравнении с прошлым годом. Такой всплеск интереса зафиксировали аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Пиковый объем передачи данных приходится на выходные дни, когда зрители тратят на просмотр контента на 15% больше трафика, чем в будни. При этом наблюдается четкая динамика снижения активности со среды по пятницу. Интересно, что наиболее активным месяцем в 2026 г. по объему трафика, сгенерированного на площадках онлайн-кинотеатров, стал март, а пик пришелся на 14 марта, превысив среднедневный в четыре раза.

Согласно данным сервиса «МегаКино», во Владимирской области наиболее активной аудиторией онлайн-кинотеатров стали мужчины в возрасте от 30 до 50 лет. Аналогичный тренд наблюдается практически во всех регионах страны. Главными киноманами в Центральном федеральном округе стали соседи владимирцев – жители Рязанской области. За ними следуют тверичане, калужане и ярославцы.

«Онлайн-просмотр фильмов и сериалов, без загрузки громоздких файлов или ожидания премьеры в эфире, стал частью повседневной жизни для большинства владимирцев. Мы объединили популярные онлайн-кинотеатры в одной подписке, чтобы поиск и просмотр контента занимали минимум времени, а переход между устройствами и внутри подписки был бесшовным. Настройки гибкие, можно смотреть на телефоне или на смарт-ТВ — и везде будет одинаково удобно», — сказал Роман Матвиенко, директор «МегаФона» во Владимирской области.

Просмотр киноновинок и внимание к ним со стороны масс-медиа зачастую формируют новые тренды. Так, например, фильм «Одиссея» Кристофера Нолана вызвал в России волну интереса к оригинальной поэме и мифам Древней Греции. Аналитики «МегаФона» отмечают, что в июле число пользователей сайтов, посвящённых древнегреческим мифам и их исследованию, выросло на 46%, а объём мобильного интернет-трафика на этих ресурсах увеличился более чем в четыре раза.

Также, накануне старта неофициального проката фильма о Человеке-пауке, число пользователей сайтов с комиксами о об этом герое выросло на 38%. По данным «МегаФона», с начала августа аудитория ресурсов, посвященных супергерою, оказалась почти в четыре раза выше, чем за весь июль. Наибольшую долю внимания привлек официальный сайт нового фильма: число его пользователей в России в этот период увеличилось почти в семь раз.