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Выходные или будни: «Миранда» проанализировала потребление мобильного интернета в определенные дни недели

ГК «Миранда-медиа», оператор цифровых услуг федерального уровня (далее «Миранда»), провела исследование на основе обезличенных данных и выяснила, в каких регионах зафиксирован наибольший объем потребляемого трафика по дням недели в 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Миранды».

По данным аналитики, абоненты в Донецкой Народной Республике демонстрирует лидерство по объему израсходованного трафика, опережая пользователей из отдельных регионов почти в два раза. Согласно статистике, самым загруженным днем недели в ДНР стало воскресенье. В этот день каждый абонент «Миранды» в среднем потреблял 1,05 Гб мобильного интернета. На втором месте суббота, а тройку лидеров замыкает среда.

Дмитрий Костюченко, директор Донецкого филиала «Миранды»: «Мы проанализировали данные Big Data и обратили внимание, что все дни недели в республике демонстрируют высокую нагрузку, потому как разница между самым загруженным и самым спокойным днем составляет менее 1%. А это говорит об устойчивом, круглосуточном использовании интернета. И сейчас, в условиях нестабильного электроснабжения, мы прикладываем все усилия, чтобы наши абоненты оставались на связи».

Второе место по объему трафика занимает Херсонская область. Здесь в среднем абонент потребляет чуть меньше одного Гб в сутки. Пик нагрузки приходится на субботу и воскресенье. Это указывает на высокую активность пользователей в выходные.

В ЛНР один абонент в среднем «прокачивает» 865 Мб и делает это по воскресеньям. В Запорожской области самыми загруженными днями стали суббота и понедельник, среднестатистический пользователь расходовал 816 и 806 Мб соответственно.

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В Крыму и Севастополе максимальный трафик зафиксирован в среду и пятницу. В пиковые дни жители полуострова скачивали в среднем от 607 до 609 Мб.

Ирина Кузьмина, заместитель генерального директора – директор В2С «Миранды»: «Эти данные для нас не просто цифры. Это миллионы звонков, видеочатов, онлайн-уроков, трансляций, медицинских консультаций и социальных взаимодействий. Мы видим, как интернет становится частью повседневной жизни, особенно в регионах, где цифровая инфраструктура играет ключевую роль в обеспечении связи и доступа к услугам. К тому же наши абоненты могут быть уверены – их неиспользованные минуты и гигабайты не сгорят. Остатки автоматически переносятся на следующий месяц при своевременном внесении абонентской платы».

«Миранда» продолжит инвестировать в развитие сети в регионах присутствия, модернизацию базовых станций, а также в расширение покрытия и повышение пропускной способности, чтобы обеспечивать стабильную работу даже в периоды максимальной нагрузки.

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