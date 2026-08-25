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Билайн ускорил 4G в аэропорту Чебоксар

Мобильный оператор построил indoor*-сеть в Международном аэропорту имени А.Г. Николаева в Чебоксарах. Теперь пассажиры и сотрудники воздушной гавани, клиенты Билайна, могут оставаться онлайн и свободно пользоваться цифровыми сервисами.

Как объясняют в компании, телеком-оборудование было установлено сразу в нескольких точках внутри самого здания, что вместе создало единую сеть 4G**, покрывающую его территорию: от зон досмотра и стоек регистрации до залов ожидания и выходов на посадку.

Сегодня пассажиры могут с комфортом проводить время в ожидании своего рейса, например, общаться с близкими в мессенджерах или смотреть видеоконтент и слушать аудиокниги; а сотрудники – оперативно решать рабочие вопросы и быть на связи в течение всего трудового дня.

Максим Петров, министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики:

«Расширение географии полётов и увеличение пассажиропотока — это ключевые направления развития авиасообщения в Чувашии. Качественная связь в аэропортах сегодня становится таким же важным элементом инфраструктуры, как современные терминалы или удобные подъездные пути. Это напрямую влияет на привлекательность региона для туристов и деловых поездок».

Александр Шведов, и.о. заместителя генерального директора по корпоративному бизнесу Билайна:

«Стабильная связь в аэропортах – стратегически важный элемент доступности транспортной инфраструктуры. Мы видим растущий спрос на мобильный трафик в местах массового скопления людей и стараемся опережать эти потребности, чтобы каждый пассажир чувствовал комфорт и уверенность в своем цифровом пространстве с первых шагов в здании аэровокзала».

Ольга Кузьмина, директор Чебоксарского отделения Билайна:

«Наша команда продолжает активно развивать инфраструктуру на стратегически значимых объектах республики, и недавний запуск indoor-сети в аэропорту – один из важных итогов этой большой работы. Благодаря этому решению мы можем предоставлять нашим клиентам надежный мобильный интернет и голосовую связь даже в условиях ограничений».

*indoor – в помещении (англ.)

**4G – 4 Джи – четвертое поколение мобильной связи

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