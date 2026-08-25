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Fix Price запускает оплату в цифровых рублях

Fix Price сообщила о запуске с 1 сентября 2026 г. оплаты в цифровых рублях. Оплата таким способом будет проходить через платежные терминалы Сбербанка: покупателям достаточно отсканировать привычный QR-код на кассе.

Поскольку безналичная оплата уже давно и активно используется в сети, для внедрения новой технологии не потребуется никаких технических доработок со стороны компании.

Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Они эквивалентны между собой по курсу: 1 наличный рубль = 1 безналичный рубль = 1 цифровой рубль.

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