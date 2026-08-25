МТС прокачала сеть в Железноводске

МТС запустила дополнительное телеком-оборудование в центральной части Железноводска, чтобы усилить сеть в разгар курортного сезона и накануне традиционного кинофестиваля Ferrum. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Кинофестиваль в Железноводске проводится уже в третий раз и стал одним из главных событий курортного сезона на Ставрополье. В город в дни проведения мероприятия приезжает больше туристов, которые хотят принять участие в творческих встречах с актёрами, в кинопоказах.

Растущая популярность Железноводска увеличивает нагрузку на цифровую инфраструктуру, поэтому инженеры МТС усилили сеть сотовой связи дополнительным оборудованием. Это позволило повысить скорость передачи данных в Железноводске, расширить покрытие и пропускную способность LTE. Например, оборудование для работы скоростного LTE-2600 и LTE-2100 теперь работает в районе Аллеи любви и нескольких санаториев.

«В дни фестиваля Железноводск отметит свой день рождения, а на пяти площадках будет показано 26 отечественных фильмов. Усиленная сеть позволит гостям и жителям курорта комфортно провести эти дни, пользуясь привычными цифровыми сервисами», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.