МТС усилила цифровую сеть для участников международного гастрофестиваля «Берега вкуса»

МТС обеспечила площадки Международного российско-китайского гастрономического фестиваля «Берега вкуса» подключением к широкополосному интернету, а также провела дополнительные работы на базовых станциях, увеличив емкость и пропускную способность сети LTE в районе проведения фестиваля. Проведенные работы позволят гостям и участникам гастрофестиваля оставаться на связи и с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами во время мероприятий. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Берега вкуса» – традиционный гастрономический фестиваль, который проходит одновременно на двух берегах реки Амур. В 2026 г. аллея рестораторов расположится от переулка Святителя Иннокентия до улицы Калинина, где 60 рестораторов и кафе развернут 80 павильонов.

Чтобы жители и гости Благовещенска могли пользоваться привычными цифровыми сервисами, вести трансляции выступлений творческих коллективов, делиться отзывами о кулинарных блюдах и новых вкусах, а также отправлять фото и видео близким и друзьям, специалисты МТС на всех базовых станциях, расположенных на набережной реки Амур, провели дополнительные технические работы по улучшению LTE-сети: расширена емкость и пропускная способность на случай кратного роста нагрузки во время праздничных мероприятий.

«Берега вкуса» визитная карточка Амурской области. С каждым годом растет количество участников и гостей фестиваля. Расширяется география: в этом году в мероприятии участвуют кулинарные мастера со всего Дальнего Востока, а также из Китая и Белоруссии. Гостям фестиваля особенно важно всегда быть на связи, пользоваться онлайн-картами, путеводителями, делиться впечатлениями в мессенджерах, поэтому мы реализовали комплекс технических решений, чтобы обеспечить высококачественную связь. Туристы и жители города на протяжении всех фестивальных дней могут воспользоваться привычными цифровыми сервисами даже в часы пиковой нагрузки на сеть», – сказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.