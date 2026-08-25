Первый российский корпоративный Wi-Fi 7 прошел тестирование в лаборатории «К2Тех»

Эксперты «К2Тех» протестировали WEP‑550K – первую разработанную в России корпоративную точку доступа Wi‑Fi 7 от Eltex. В технической лаборатории компании специалисты оценили возможности нового стандарта применительно к реальным корпоративным сценариям и отметили хорошие показатели производительности оборудования Eltex. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

По мнению авторов исследования, наиболее значимыми возможностями Wi-Fi 7 для корпоративных сетей стали дополнительный частотный ресурс в диапазоне 6 ГГц, обязательное использование в нем протокола безопасности WPA3 и технология MLO. Последняя способна увеличить реальную пропускную способность за счет одновременной передачи данных по нескольким каналам в разных радиодиапазонах. радиолиниям. В лабораторном тесте при одновременной передаче данных в трех диапазонах (2,4, 5 и 6 ГГц) MLO обеспечила прирост пропускной способности на 65% по сравнению с однодиапазонной передачей в тех же условиях.

«В ходе тестирования Eltex WEP-550K мы увидели, что реальная скорость на смартфоне достигала 2 Гбит/с – впечатляющий результат, но достижимый только в идеальных условиях. Однако, главная практическая ценность нового стандарта заключается не в пиковых скоростях, а в более эффективной, предсказуемой и стабильной работе сети при высоких нагрузках и помехах, в повышенной эффективности, предсказуемости и стабильности работы беспроводной сети в условиях высокой нагрузки и помех работе с плотной загрузкой. В тестах мы подтвердили эффективность MLO и диапазона 6 ГГц. При этом, как и у любого нового продукта стандарта, решение имеет зоны для доработки, например, централизованное управление MLO и гибкость настройки каналов. Но это вопрос месяцев, а не лет. Уже сегодня точки доступа WEP-550K демонстрируют хорошие показатели производительности и поддержку всех ключевых возможностей Wi-Fi 7», – отметил Виктор Беляев, эксперт по беспроводным технологиям «К2Тех».

WEP-550K предназначена для объектов с высокой плотностью подключений и интенсивным трафиком. Модель работает в диапазонах 2,4, 5 и 6 ГГц и поддерживает MU-MIMO 4×4, MLO, модуляцию 4096-QAM и каналы шириной до 320 МГц.

Авторы также отметили, что массовый переход корпоративных сетей на Wi-Fi 7 будет постепенным и потребует обновления клиентских устройств и проводной инфраструктуры до скоростей уровня 2.5/5G на уровне доступа.

Сейчас линейка корпоративных точек доступа Wi‑Fi 7 Eltex включает три модели. Помимо WEP‑550K, в нее входят WEP‑500K и WEP‑50L. Трехдиапазонная WEP‑500K рассчитана на открытые офисы, учебные аудитории, гостиницы, конференц-залы и другие пространства с большим количеством клиентов. Двухдиапазонная WEP‑50L предназначена для массового развертывания в кабинетах, переговорных, небольших гостиницах, магазинах и учреждениях с повседневной нагрузкой.

Все три модели можно объединить в одной инфраструктуре и подобрать оборудование с учетом нагрузки в отдельных зонах объекта. Компания Eltex предлагает заказчикам самим бесплатно протестировать оборудование.