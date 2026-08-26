ГК РБК построила единый корпоративный контур коммуникаций на базе eXpress

Группа компаний РБК завершила переход на российскую платформу eXpress. Решение стало единой средой внутренних коммуникаций для более чем 1,5 тыс. сотрудников одного из крупнейших медиахолдингов России. Об этом CNews сообщил представитель eXpress.

В этом году РБК последовательно реализовывал курс на технологический суверенитет и искал on-premise-решение с размещением в собственной ИТ-инфраструктуре, а также стремился к созданию единого коммуникационного контура для сотрудников. Ранее в компании использовались различные инструменты для внутренней коммуникации, но единого корпоративного мессенджера не было.

Ключевыми требованиями к новому решению стали: размещение в собственном контуре с полным контролем данных; бесшовная интеграция с действующей корпоративной инфраструктурой; возможность взаимодействия в рамках единой коммуникационной среды с внешними партнёрами и контрагентами, что обусловлено спецификой деятельности компании.

Всем этим требованиям соответствовала платформа eXpress. ИТ-команда РБК самостоятельно внедрила программный продукт, выстроила тестовое окружение для подготовки и эксплуатации, и доработала приложение. Одним из технических вызовов проекта стала интеграция с корпоративным каталогом и внутренней системой аутентификации. Кроме того, в течение пилотного этапа заказчик проводил масштабное тестирование коммуникационной платформы с точки зрения информационной безопасности и устойчивости системы.

Благодаря привычному и удобному интерфейсу приложения переход на новую коммуникационную платформу прошёл централизованно, а сотрудники быстро адаптировались к новому инструменту. В перспективе планируется расширить использование чат-ботов на платформе и развить интеграции eXpress с внутренними корпоративными системами.

«Для группы компаний РБК переход на единую платформу стал важным шагом в развитии внутренней коммуникации. Мы осознанно выбирали отечественное on-premise-решение, которое соответствует нашим требованиям по безопасности. Сегодня eXpress стал основой внутренней коммуникации холдинга», – сказал Антон Ермолаев, заместитель технического директора РБК.

«Опыт РБК представляет собой пример заказчика, который силами своей мощной IT-команды самостоятельно справился с техническими задачами внедрения сложного корпоративного решения. Этот опыт может служить полезным ориентиром для других организаций, стремящихся построить надёжные и эффективные внутренние коммуникации на базе российских решений», – отметил основатель и CEO eXpress Андрей Врацкий.