К началу учебного года МТС расширила гигабитную сеть в Нягани, Нефтеюганске и Нижневартовске

МТС расширила сеть домашнего интернета в городах Ханты-Мансийского автономного округа. Более 1000 семей в новостройках Нягани, Нефтеюганска и Нижневартовска получили возможность подключить цифровые сервисы и интернет на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС построили сеть высокоскоростного интернета в трех новых домах в 10 микрорайоне Нягани, куда началось переселение горожан из аварийного жилья. Также доступ к домашним сервисам получили новоселы сданных домов на улицах Интернациональная и Московская.

В Нефтеюганске гигабитный домашний интернет стал доступен жителям двух новостроек в микрорайонах 16А и 17, а в Нижневартовске - в многоквартирном доме по улице Осенняя в микрорайоне 16п. Подключение к высокоскоростному интернету позволит горожанам выходить в онлайн на скорости в 10 раз выше, чем стандартные 100 Мбит/с.

Пропускная способность гигабитного канала позволит всем членам семьи одновременно пользоваться цифровыми сервисами и приложениями с большего количества устройств, смотреть образовательные программы в высоком разрешении, удаленно учиться, работать, и общаться по домашней сети Wi-Fi. Также сеть обеспечивает стабильную работу системы умного дома, устройства которой требуют устойчивого соединения.

«С приближением осени мы фиксируем рост спроса на домашние цифровые сервисы в Ханты-Мансийском автономном округе, что связано с началом нового учебного года и возвращением северян в регион после отпусков. В связи с этим мы заранее создаем прочное цифровое пространство как в новостройках, так и в старом жилом фонде. Всего в 2025 году в результате модернизации фиксированной сети МТС возможность пользоваться гигабитным интернетом появилась почти у 13 тыс. югорчан, а впервые получили доступ к нашим сервисам еще около 6 тысяч семей», — сказала директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Ольга Рябченко.

Ранее компания обеспечила доступом к домашнему интернету более 1500 семей в новых ЖК «Столица», «Екка», «Крылов» в Сургуте.