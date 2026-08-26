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«МегаФон» открыл 5G-роуминг на Карибах

Туристы, которые выберут для отдыха экзотические маршруты, смогут получить преимущества сети пятого поколения наравне с ценителями популярных азиатских и европейских направлений. «МегаФон» расширил географию 5G-роуминга: теперь он стал доступен абонентам на Ямайке, Барбадосе, Каймановых Островах и в Брунее. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В ряде стран — Танзании, Португалии, Марокко и на Кипре — «МегаФон» заключил дополнительные партнерские соглашения и расширил список сетей, где можно подключиться к 5G. Согласно аналитике оператора, уже 80% туристов в летнем сезоне-2026 отправились в страны, где у оператора открыт роуминг в 5G и клиенты могут оценить плюсы новой технологии.

Впервые 5G-роуминг стал доступен пользователям в Брунее и на КарибахБарбадосе, Ямайке и Каймановых Островах, турпоток в которые в целом вырос в 1,5 раза год к году. Эти дальние страны привлекают любителей снорклинга и дайвинга коралловыми рифами, разнообразной морской фауной и затонувшими кораблями. Теперь российским туристам не нужно приобретать местную сим-карту, чтобы оставаться на связи с близкими и делиться впечатлениями от поездки на самых высоких скоростях. Роуминг в сетях пятого поколения позволяет быстро передавать данные и пользоваться цифровыми сервисами, смотреть видео в высоком разрешении и слушать музыку на стриминговых сервисах без задержек и длительной загрузки.

«Наша компания делает технологии пятого поколения доступными для большинства россиян вне зависимости от места, которое они выбрали для отдыха. Поэтому мы обеспечили своим клиентам 5G-роуминг в популярных туристических странах — Турции, Египте, Таиланде, Вьетнаме, Китае, ОАЭ, Казахстане и Узбекистане, а также открыли доступ к сетям пятого поколения на многих экзотических маршрутах. Благодаря целенаправленной работе по развитию сети и широкому охвату новых стран сегодня уже каждые восемь из десяти туристов с нашей сим-картой отправляются в страны, где можно воспользоваться преимуществами 5G за границей», — сказал коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

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Востребованность мобильного интернета в поездках подтверждает аналитика оператора на основе обезличенных данных. Так, в июле 2026 г. объем трафика на Ямайке вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. В Танзании и Марокко, где ранее были расширены возможности предоставления 5G-роуминга, рост составил 66% и 28% соответственно.

Для того чтобы корректно подключиться к новым сетям в зарубежных странах, перед поездкой необходимо проверить возможности своего устройства. Как правило, высокоскоростной интернет доступен в крупных городах и туристических локациях, неподалеку от достопримечательностей.

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