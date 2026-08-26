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МТС запустила российские базовые станции в рабочем поселке Панино на востоке Воронежской области

Компания МТС сообщила о запуске базовых станций российского производства «Иртея» в рабочем поселке Панино на востоке Воронежской области. Новое отечественное оборудование позволило повысить качество голосовой связи и скорость мобильного интернета на 20% почти для шести тысяч жителей, в том числе спортсменов муниципального физкультурного центра «Победа».

Сеть МТС покрыла всю территорию поселка, включая важные социальные объекты: поликлинику, дом культуры, библиотеку, общеобразовательную школу и детскую школу искусств. Благодаря этому жители Панино получили возможность на высокой скорости пользоваться цифровыми сервисами, госуслугами и мультимедийными платформами.

Российская сеть 4G МТС охватила спортивный центр «Победа», стадион и лыжероллерную трассу. Здесь бесплатно занимаются более 60 детей и подростков от 8 до 18 лет в секциях по легкой атлетике и лыжероллерам, регулярно проходят областные и районные футбольные турниры, велопробеги и массовые спортивные мероприятия. Для взрослых сторонников здорового образа жизни открыты беговые дорожки, гимнастическая и воркаут-площадки. Обновленная сеть позволит гостям и жителям поселка комфортно участвовать в спортивных событиях: делиться фотографиями и видео в социальных сетях, оставаться на связи с друзьями и родными, а также оперативно пользоваться навигационными и фитнес-сервисами.

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«В Воронежской области любят спорт, и, проектируя сеть в Панино, мы сделали особый акцент на спортивных объектах. Сегодня стабильная связь – это неотъемлемая часть культуры здорового образа жизни. Она позволяет спортсменам использовать цифровые сервисы и аналитику на тренировках, а болельщикам – мгновенно делиться яркими моментами соревнований. Мы рады, что технологии МТС помогают развитию регионального спорта, делая его более современным, открытым и объединяющим», – сказал директор филиала МТС в Воронежской области Василий Голуб.

С начала года МТС установила отечественные базовые станции более чем в 30 малых городах и селах Воронежской области, в том числе у памятника природы Урочище Кривоборье в Рамонском районе. В апреле 2026 г. отечественные телеком-площадки были введены в эксплуатацию на участках федеральной трассы М-4 «Дон» в Бобровском, Павловском, Верхнемамонском, Кантемировском и Каширском районах. В общей сложности российское телеком-оборудование усилило сеть на 187 километрах магистрали.

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