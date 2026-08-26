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На выезде из Гимринского тоннеля дагестанцев будет встречать связь МТС

МТС установила дополнительное телеком-оборудование с расширенным радиусом действия на выезде из Гимринского тоннеля и в ауле Гимры. Это позволило расширить покрытие мобильным интернетом на четыре километра. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инженеры компании установили оборудование для работы стандарта LTE-900 в районе Гимринской башни и непосредственно в ауле Гимры. Это позволило расширить покрытие сети LTE вплоть до выезда из Гимринского тоннеля по пути в аул. Теперь автомобилисты, которые едут из предгорной части в горную, сразу после тоннеля смогут воспользоваться мобильным интернетом. Раньше им приходилось ждать сигнала 4G до прибытия в аул Гимры.

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Гимринский тоннель – самый длинный в Дагестане, его протяженность более четырех километров. В первую очередь, это важная связующая артерия между Горным Дагестаном и остальной частью региона. По нему ежедневно проезжают тысячи людей, доставляются грузы и продукты питания в горы. После тоннеля расположены популярные у туристов села: Гимры, Унцукуль, Шамилькала, Гуниб и другие.

«Тоннель можно преодолеть за 7-10 минут. Некоторое время после Буйнакска и в самом тоннеле интернет не работает. Поэтому выехав из тоннеля многим важно быстрее вернуться в зону действия сети и теперь это возможно буквально с первых метров выезда. Туристическим группам, например, важно написать встречающим в Гимры, что они на подъезде, или уточнить дорогу или сделать бронь в гостинице», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

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