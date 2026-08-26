CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Телеком
|

В России утвердят условия запуска 5G

Операторы связи «большой четверки» смогут разворачивать сети пятого поколения на существующих базовых станциях и выделенных им ранее частотах и получат новые полосы в диапазоне 4630-4990 МГц. Минцифры подготовило такое предложение для Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) после обсуждения с операторами и ведомствами. Его планируется рассмотреть на ближайшем заседании ГКРЧ. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Принцип технологической нейтральности

Операторы связи смогут использовать для сетей 5G уже имеющиеся у них диапазоны, которые ранее были выделены под стандарт LTE (4G), и установленное на сети до 1 сентября 2026 года действующее иностранное оборудование. Это позволит запустить 5G в самое ближайшее время.

Новые радиочастоты

Распределение полос частот в диапазоне 4,63–4,99 ГГц позволит операторам связи разворачивать высокопроизводительные сети и создавать новые сервисы, в том числе для применения в промышленности.

Начиная с 2027 г. предусмотрен поэтапный переход на российские базовые станции, он должен быть завершён до конца 2031 г.

Когда и где появятся услуги 5G

В соответствии с проектом решения ГКРЧ, услуги 5G должны быть запущены в городах с населением более 1 млн человек не позднее 31 декабря 2027 г.

До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу
До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу Цифровизация

Затем покрытие будет развернуто в диапазоне 4,63-4,99 ГГц в самых популярных локациях городов-миллионников поэтапно до 2031 г.

Преимущества 5G

Технология обеспечивает более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку, а также увеличенную пропускную способность сети. Кроме прочего, развитие сетей связи пятого поколения в России будет стимулировать производство отечественного телеком-оборудования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как система антифрод помогает операторам соответствовать новым требованиям закона

Доходы МТС от телекома и медиа растут, а от финтеха и рекламы падают

Продолжается прием заявок на ежегодную премию CNews AI Awards 2026

ChatGPT блокирует российские аккаунты

Власти продлили разрешение на использование иностранного оптоволокна до лета 2027 года

Троих экс-полицейских посадили за кражу криптовалюты на 30 миллионов со счетов биржи Garantex

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще