Академия Eltex за полгода обучила рекордное число сетевых специалистов

Более 500 специалистов прошли обучение в Академии Eltex с января по июнь 2026 г. Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2025 г., и максимальный результат Академии за одно полугодие с момента ее создания в 2022 г. Всего слушателями образовательных программ Eltex стали более 2500 человек. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Рост интереса к обучению происходит на фоне усложнения корпоративной сетевой инфраструктуры. По данным исследования К2Тех, 36% опрошенных ИТ-руководителей и сетевых инженеров называют дефицит компетенций главной проблемой при эксплуатации сетей. Еще 33% отмечают критическое усложнение управления инфраструктурой из-за одновременного использования оборудования разного происхождения. В исследовании, проведенном в марте 2026 г., участвовали более 200 представителей крупных российских компаний.

Переход на новый технологический стек не требует от опытных инженеров начинать профессиональный путь заново. Фундаментальные принципы построения сетей сохраняются, однако специалистам необходимо освоить особенности настройки и диагностики конкретных решений. Недостаток такого практического опыта может замедлить внедрение оборудования и усложнить дальнейшую эксплуатацию инфраструктуры.

«Дефицит инженерных кадров сегодня нельзя сводить только к нехватке людей. По данным исследования, опрошенные главной проблемой считают именно недостаток навыков и знаний, вторая причина – усложнение управления мультивендорной инфраструктурой. Эти факторы связаны: технологический стек меняется быстрее, чем команды успевают накопить практический опыт работы с ним. Поэтому компании все чаще синхронизируют модернизацию инфраструктуры с подготовкой специалистов. Рост числа слушателей Академии мы рассматриваем как отражение этого подхода: заказчику важно заранее подготовить команду не только к запуску сети, но и к ее дальнейшей эксплуатации и диагностике», – сказал Виталий Сокол, заместитель руководителя учебного центра Академии Eltex.

С этим запросом Академия Eltex работает с 2022 г., обучая партнеров и заказчиков эксплуатации оборудования и ПО, а также фундаментальным знаниям по построению инфраструктур. Сегодня курсы проходят специалисты операторов связи, системных интеграторов и корпоративных ИТ-служб.

В портфеле Академии представлены программы начального, базового и продвинутого уровня по коммутации и маршрутизации, беспроводным сетям, телефонии, управлению инфраструктурой и другим направлениям. Курсы разрабатываются при участии продуктовых команд, инженеров технической поддержки и заказчиков. Фундаментальные знания по сетевым технологиям в них дополняются практикой на оборудовании Eltex.

Рост числа слушателей Академия связывает не только с увеличением спроса со стороны компаний, но и с расширением линейки программ и обновлением действующих курсов вслед за развитием продуктов Eltex.

После обучения слушатель может пройти итоговый экзамен по программе курса или сдать отдельный сертификационный экзамен. В первом случае он получает сертификат об окончании курса, который фиксирует прохождение учебной программы и успешную сдачу итогового экзамена.

Сертификационный экзамен представляет собой отдельное оценочное испытание на знание продуктов Eltex и включает теоретическую и практическую части. По результатам его успешной сдачи участник получает индустриальный сертификат Eltex. Предварительно проходить курс необязательно: подготовиться к экзамену можно самостоятельно.

Индустриальный сертификат действует три года, а его подлинность можно проверить. Он фиксирует результат прохождения сертификационного экзамена и дает работодателям и интеграторам дополнительную проверяемую информацию о том, какие оценочные испытания на знание продуктов Eltex прошли сотрудники.

В ближайших планах Академии Eltex — расширение линейки курсов, увеличение числа учебных групп и доступных дат. Академия намерена последовательно наращивать масштабы обучения и ежегодно выпускать все больше специалистов, подготовленных к работе с современными сетевыми решениями.