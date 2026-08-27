CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Мобильный интернет в Саратове прибавил до 30% скорости после технического апгрейда

В Саратове обновили инфраструктуру связи. Изменения коснулись всех районов областного центра. Инженеры «МегаФона» модернизировали более 60 базовых станций и запустили дополнительные мощности для расширения сети. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты оператора провели перенастройку оборудования по всему городу. За счет перевода части радиочастот из сетей 3G в стандарт LTE скорость мобильного интернета в часы пик выросла на 10–30%. Работы затронули как исторический центр, так и развивающиеся районы города. Качество связи повысилось на набережной, площади Кирова, Театральной площади, улице Чернышевского, в парках «Детский» и «Солнечный». Помимо этого, время загрузки цифрового контента уменьшилось в спальных кварталах, частном секторе, транспортных хабах, торговых центрах и пригородных садовых товариществах.

<p>Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком</p>
Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком цифровизация

Кроме того, новое оборудование оператора улучшило покрытие 4G в жилых комплексах, учебных, административных и спортивных учреждениях, а также в прогулочных зонах в районе Саратовского университета. Дополнительный объект связи обеспечил стабильный сигнал на открытых пространствах и внутри зданий. Скорость передачи данных до 120 Мбит/с позволяет за секунды загружать объемные файлы и без задержек работать с любыми профессиональными или повседневными онлайн-сервисами.

«Лето — особый сезон для Саратова, ведь наш город традиционно входит в топ самых доступных туристических направлений страны. В это время к привычной мобильной активности местных жителей добавляется трафик путешественников, увеличивая нагрузку на сеть примерно на 10-15%. Мы заранее создали необходимый запас емкости, используя разные инструменты: построили новые базовые станции, активировали дополнительные частотные диапазоны и провели рефарминг», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Корпоративная связь как инструмент продаж: почему бизнесу уже недостаточно просто минут и гигабайтов

В России найден способ увеличить пропускную способность каналов 5G на 30-40%

Как система антифрод помогает операторам соответствовать новым требованиям закона

Конференция CNews «HR Tech 2026: архитектура интеллектуального управления» состоится 6 октября

ИИ-модели сговаривались устроить побег и заметали за собой следы

Связь 5G появится во всех городах-миллионниках до конца 2027 года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще