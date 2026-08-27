МТС Exolve расширил возможности сервиса FMC

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, расширил возможности сервиса FMC (Fixed Mobile Convergence), который позволяет бизнесу объединять офисную и мобильную связь в единую систему при полном сохранении контроля за звонками. Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve.

Обновленная версия FMC обеспечивает еще больше возможностей: теперь подключать SIM-карты можно к любой сторонней телефонии, будь то собственная АТС компании или ВАТС другого оператора.

Предложение адресовано как крупным корпоративным заказчикам, которым нужно объединить офисную и мобильную связь сотрудников, так и операторам, которые строят коммуникационные сервисы для своих клиентов и хотят предложить им мобильную связь как дополнение к ВАТС.

Крупным корпоративным заказчикам с собственной аппаратной учрежденческой АТС сервис позволяет бесшовно объединить короткие номера офисной телефонии, будь то один централизованный офис или несколько распределенных, с мобильными номерами сотрудников в единую сеть с общей короткой нумерацией и выгодными условиями связи внутри нее. SIM-карты сотрудников подключаются к действующей АТС: звонки маршрутизируются по коротким номерам и записываются по тем же правилам, что и вызовы с офисных телефонов, а мобильная связь, интернет и SMS становятся частью привычной для компании инфраструктуры, которой она продолжает пользоваться и управлять. Набор коротких номеров происходит напрямую, без дополнительных префиксов и «звездочек», а при исходящем звонке с мобильного номера сотрудника клиент видит номер офисной АТС компании. Кроме того, в отличие от большинства предложений на рынке, где связь через ВАТС и мобильная связь тарифицируются отдельно, FMC от МТС Exolve предоставляет клиентам единый счет за все услуги.

«С обновленным решением FMC бизнес, который использует ВАТС для связи с сотрудниками, получает более гибкие и широкие возможности для общения в едином корпоративном пространстве. Звонки маршрутизируются через систему компании, и независимо от того, где сотрудник находится, в офисе или в дороге, вызов фиксируется, записывается и управляется внутри корпоративной системы. Решение не требует закупки дополнительного телеком-оборудования и масштабируется вместе с ростом штата - SIM-карты подключаются по мере необходимости. В результате мобильная связь, интернет и SMS объединяются с рабочим номером: один и тот же номер используется и для мобильной связи, и для офисной, а компания видит и контролирует всю коммуникацию из своей системы», - сказал генеральный директор МТС Exolve Рамиль Биккужин.

Операторам обновленный сервис позволяет включить мобильную связь в состав собственного продукта без необходимости получать статус оператора связи, покупки телеком-оборудования и лицензирования. Все эти функции берет на себя МТС Exolve, партнер интегрирует функциональность через API и может предлагать ее своим клиентам под собственным брендом, сохраняя контроль над логикой маршрутизации и тарификацией на своей стороне. При этом партнеры получают доступ не только к инфраструктуре МТС Exolve, но и к возможностям одного из крупнейших мобильных операторов России, предоставляя своим клиентам то, чего нет у большинства ВАТС-провайдеров: полноценную качественную мобильную связь в своем контуре.

Подключение, выпуск SIM-карт и мониторинг автоматизированы и доступны для интеграции в собственный клиентский кабинет партнера, что дает возможность запустить новый продукт без инвестиций в операторскую инфраструктуру и без прохождения лицензионных процедур.